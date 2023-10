EA Sports FC 24 FUT: consigli per rosa Serie A su Ultimate Team

Al netto di alcune assenze ormai note - ma sempre sofferte - per quanto riguarda le licenze del calcio nostrano su EA Sports FC 24, il campionato di Serie A rimane tra i più ambiti per le fasi iniziali di Ultimate Team. Soprattutto per la presenza di un incredibile rapporto qualità/prezzo dei vari calciatori che permetto con una manciata di crediti di tirar fuori dal cilindro una rosa discretamente competitiva fin dai primi giorni di gioco.

È innegabile che la dipartita di alcuni riferimenti come Milinkovic Savic e Tonali hanno contribuito a danneggiare l'interesse (soprattutto per le opzioni in mezzo al campo), ma le alternative non mancano di certo e in attesa di accumulare il giusto numero di denaro necessario a prendere top player come Leao e Osimhen possiamo farci un’idea degli atleti da utilizzare per le prime settimane senza andare in contro a spese eccessive.

Questa parte della guida di EA Sports FC 24 permette di orientarsi tra numerosi calciatori della serie A per costruire una rosa il più possibile competitiva e vi anticipiamo come le sorprese non manchino di certo, ma andiamo con ordine.

La squadra di Serie A per iniziare su UT

Finalmente abbiamo la possibilità dar vita alla squadra dei nostri sogni anche su EA Sports FC 24 e cominciare con una Serie A vuol dire accumulare il più possibile denaro, acquistando con poche offerte giocatori dalla buona qualità rispetto ai simili presenti negli altri campionati principali.

Segnaliamo che i crediti spesi per ogni giocatore possono variare a seconda delle offerte ed aste in continuo aggiornamento, ma in media presentano tutti giocatori con elevate probabilità di essere acquistati al massimo tra i 2000 o i 3000 crediti. Ance se in molti casi, lo confessiamo tranquillamente, la cifra è ancora più bassa.

Modulo 4-4-2

Meret (83)

Calabria (81) - Romagnoli (83) - Mancini (83) - Marusic (81)

Chukwueze (81) - Bennacer (84) - Zielinski (83) - Kostic (83)

Lukaku (84) - Vlahovic (83)

In attesa di puntare a Maignan (87 di overall) abbiamo un Meret che grazie alla stazza di 190 cm riesce a garantire una certa solidità come estremo difensore, supportato da una classica linea di quattro difensori estremamente economica, ma adatta a scongiurare il maggior numero di pericoli.

A centrocampo bisogna risparmiare qualche credito per puntare a un Rabiot (overall 84) che con nemmeno 4000 crediti potrà essere impiegato per tantissimi mesi come titolare, con il duo formato da Bennacer e Zielinski che riesce a supportare egregiamente ogni tipo di manovra.

Le ali selezionate presentano un'incredibile esplosività che ben si adatta al gameplay di EA Sports FC 24, in attesa di investire 5000 crediti circa su un Berardi (overall 85) mai così in forma come carta base.

Ancora più sorprendente pensare che con meno di 3000 crediti in tutto riesci a portare a casa la coppia di attaccanti Lukaku - Vlahovic e sistemare adeguatamente un reparto offensivo dal peso non indifferente.