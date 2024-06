EA Sports FC 24, UEFA Euro 24 gratis da ora: ecco le novità

Electronic Arts aveva rivelato che avrebbe lanciato l'aggiornamento gratuito di Euro 24 per il suo EA Sports FC 24 il 6 giugno, ossia oggi, e così è stato.

Il simulatore calcistico di EA (che trovate su Amazon a prezzo basso) accoglie quindi da ora tutte le novità dell'imminente campionato europeo di calcio.

L'annuncio non era però stato accompagnato dalle novità incluse nell'update, ora rese note ufficialmente dal publisher americano.

L'aggiornamento permette ai giocatori di affrontare tutte le partite dell'europeo, dai gironi alla finalissima dell'Olympiastadion di Berlino (via VGC).

Ma non solo: il 15imo aggiornamento del gioco - chiamato The Festival of Football - introduce anche una nuova mossa abilità e una nuova celebrazione, oltre a 27 nuove teste di serie.

La nuova modalità legata a Euro 24 permetterà ai giocatori di vivere il torneo con licenza completa su PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ricordiamo in ogni caso che lo scorso dicembre EA ha anche iniziato a regalare un calciatore speciale per la modalità Ultimate Team a tutti i possessori del gioco, ossia Jack Grealish (Inghilterra), Virgil Van Djik (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Florian Wirtz (Germania), Alvaro Morata (Spagna) e Ousmane Dembélé (Francia).

Per quanto riguarda Euro 2024. si parte il 14 giugno con Germania-Scozia che aprirà il torneo, e si chiuderà con la finalissima di Berlino del 14 luglio. L'Italia farà il suo debutto il 15 giugno contro l'Albania a Dortmund.

Ricordiamo in ogni caso EA Sports FC 24 è considerato uno dei nuovi migliori titoli calcistici dell'ultimo periodo: tempo fa gli stessi sviluppatori hanno ammesso che non sembrano aver risentito affatto della rinuncia alla licenza FIFA.

Ma non è tutto: vi ricordiamo anche che il gioco di calcio UFL sarà giocabile in forma totalmente gratuita questo fine settimana sia su Xbox che su PS5.