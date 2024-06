UFL, questo weekend potremo giocarci gratis

Dopo anni di sviluppo, il titolo di calcio free-to-play UFL riceverà ufficialmente una beta pubblica su Xbox questo fine settimana.

Il gioco è un progetto sicuramente ambizioso, considerando che punta a diventare un competitor di serie come EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon a prezzo bassissimo) ed eFootball, quindi non proprio gli ultimi arrivati.

Il rinvio del gioco non aveva fatto ben sperare, ma a quanto pare presto potremo sapere di che pasta è fatto.

Il gioco sarà infatti giocabile gratuitamente questo fine settimana, tra il 7 e il 9 giugno, come riportato anche da Pure Xbox.

È anche possibile pre-installare UFL su PS5, Xbox Series X o Xbox Series S: il gioco ha una dimensione di circa 20 GB.

Il file che ci interessa si chiama “UFL Open Beta” sull'Xbox Store e sul PlayStation Store, quindi è sufficiente cercarlo sulla propria console per trovarlo.

Per quanto riguarda le caratteristiche generali di UFL, si tratta di un'esperienza free-to-play in stile Ultimate Team, in cui l'idea principale è quella di costruire la propria squadra e competere con altri giocatori online.

Gli sviluppatori hanno posto l'accento sull'obiettivo di rendere UFL un gioco equo, senza alcuna tolleranza per le opzioni pay-to-win, il che è sicuramente un'ottima notizia.

Vedremo esattamente cosa ha in serbo UFL per noi su console current-gen a partire da questo venerdì, e se siete interessati a provarlo voi stessi potete scaricarlo prima della fine della settimana.

Restando in tema, Sociable Soccer 24 - noto anche per essere l'erede dello storico Sensible Soccer - ha una nuova data di uscita definitiva su console.

Ma non solo: nuove voci e indiscrezioni delle ultime settimane suggeriscono ancora una volta che 2K e la FIFA hanno trovato l'accordo per far uscire FIFA 2K già da quest'anno: ecco tutto quello che sappiamo sull'argomento.