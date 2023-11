Dopo un mese, EA Sports FC 24 è un successo o no? Arriva la risposta

EA Sports FC 24 ha attirato l'attenzione dei fan sin dal lancio, avvenuto ormai 4 settimane fa: ma il gioco è o no un successo per Electronic Arts?

L'ultimo simulatore di calcio (che trovate ) propone varie opzioni e novità, alcune delle quali già note a chi ha amato i vecchi FIFA.

Advertisement

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo reso noto che «il team sa bene su quali cavalli puntare per continuare a sollecitare i suoi appassionati, ma il rebranding totale del progetto dà un po' la sensazione di occasione persa, che poteva essere spesa per portare una sterzata più evidente e marcata».

Ora, dopo che EA Sports FC 24 si è portato a casa il podio anche in Italia solo poche settimane fa, è tempo di un resoconto completo dopo il primo mese dal debutto.

Come riportato anche d TechRaptor, Electronic Arts ha annunciato i suoi "forti" risultati finanziari e ha rivelato che EA Sports FC 24 ha superato i 14,5 milioni di account attivi in 4 settimane.

Il comunicato stampa condiviso dall'azienda include il tradizionale commento dell'amministratore delegato Andrew Wilson, che vanta l'ottimo trimestre e il lancio di EA Sports FC 24.

«Abbiamo realizzato un ottimo Q2 e lanciato con successo FC, trasformando una delle più grandi franchigie del mondo in una potente piattaforma interattiva per il futuro del tifo calcistico», ha spiegato Wilson.

E ancora: «In prospettiva, i nostri incredibili team continueranno a innovare ed espandere la nostra IP di livello mondiale, creando esperienze che intrattengono le nostre enormi comunità online, celebrano il fandom e aumentano la connessione per la nostra crescente base di giocatori globali».

Di convesso, il direttore finanziario Stuart Canfield ha spiegato che i risultati di oggi sono stati migliori del previsto, grazie alle nuove uscite e ai servizi live.

«La forza di EA Sports, trainata dalle nuove uscite e dai servizi live in corso, ha fornito risultati del secondo trimestre superiori alle aspettative. Rimaniamo concentrati sui risultati per le nostre comunità di giocatori in crescita e sullo slancio del nostro portafoglio, dando la priorità agli investimenti per le nostre maggiori opportunità di crescita a lungo termine.»

Del resto, stando a quanto reso noto nei giorni scorsi dal presidente di EA Sports, i nuovi giocatori di FC 24 sono aumentati di quasi il 20% rispetto all'anno precedente.

Questo, nonostante alcuni giocatori si siano inizialmene infuriati per una loot box etichettata da molti nella community come "pay-to-win", come vi abbiamo reso noto nella nostra notizia dedicata.