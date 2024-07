EA Sports FC 24 si aggiorna ancora, in attesa di FC 25

Pare proprio che Electronic Arts non abbia ancora finito i lavori su EA Sports FC 24, che ha appena ricevuto quello che con molta probabilità sarà uno dei suoi ultimi aggiornamenti.

Il publisher si sta infatti preparando al lancio della prossima simulazione calcistica EA Sports FC 25 (che potete prenotare su Amazon), ma non è ancora arrivato il momento di abbandonare uno dei suoi giochi di maggior successo di sempre.

Il Title Update #18 per EA Sports FC 24 è infatti già disponibile da adesso per il download per tutte le versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One: come prevedibile non ci sono novità particolarmente importanti in vista, ma è più che altro una patch pensata per risolvere diversi bug.

Di seguito troverete il changelog completo tradotto da noi in lingua italiana: se volete consultare l'originale in lingua inglese, potete trovarlo al seguente indirizzo.

Ultimate Team

Risolti i seguenti problemi:

I PlayStyle+ non venivano mostrati nella schermata di ricompense degli Obiettivi.

I moltiplicatori dei goal non venivano sempre contati correttamente durante specifiche partite Amichevoli.

Generale, audio e visuali

Risolti i seguenti problemi:

Risolti casi di problemi di instabilità che potevano verificarsi.

Risolti casi di testi mancanti o inesatti.

Alcuni stadi potevano comparire con visuali errate.

Implementati i seguenti cambiamenti:

Aggiornati alcuni volti, maschere e palloni.

La vostra esperienza in EA Sports FC 24 dovrebbe dunque essere migliore e con meno frequenze di errori, in attesa che sia ufficialmente disponibile il prossimo capitolo della saga.

Non possiamo che invitare gli appassionati di calcio ad aggiornare il prima possibile le proprie copie di gioco, qualora non abbiate ovviamente già scaricato l'update in questione.

Ricordiamo che EA Sports FC 25 sarà disponibile a partire dal 27 settembre: tra le novità più interessanti segnaliamo l'arrivo delle modalità 5 vs 5.

Per gli amanti di Ultimate Team segnaliamo che i contratti diranno finalmente addio, ma in compenso arriveranno i Season Pass a pagamento.