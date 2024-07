EA Sports FC 25, dopo i pacchetti FUT ora c'è anche il Season Pass a pagamento

Le microtransazioni sono state spesso oggetto di dibattiti feroci sia per il "vecchio" FIFA che su EA Sports FC, ma è sicuramente innegabile quanto siano popolari tra la community e tra le principali fonti di guadagno dell'intera compagnia.

Anche il nuovo capitolo EA Sports FC 25, appena annunciato nelle scorse ore, farà di Ultimate Team uno dei suoi principali punti di forza, ma contro ogni possibile aspettativa il publisher ha annunciato di voler perfino aumentare le microtransazioni.

Advertisement

Se c'è un sistema di microtransazioni ormai comune in quasi tutti i tripla-A, quelli sono i Season Pass a pagamento: poteva dunque il nuovo simulatore calcistico decidere di farne a meno?

Ovviamente no, come ufficializzato dallo stesso publisher in un'intervista rilasciata a VG247: dopo i controversi pacchetti FUT, EA Sports FC 25 (che potete prenotare su Amazon) introdurrà ufficialmente anche i Season Pass a pagamento, per non farci mancare nulla.

Il producer Karthik Venkateshan spiega che la tier gratuita rispecchierà esattamente ciò che si è visto fino ad ora nel gioco, con lo stesso numero di ricompense e premi disponibili: la tier a pagamento sarà dunque qualcosa di accessorio, per chi avrà voglia di spendere soldi per ottenere vantaggi in più nella costruzione della propria squadra.

Il game design director Richard Waltz ci tiene comunque a sottolineare che i Season Pass a pagamento non avranno alcun tipo di contenuto esclusivo e non includeranno nulla che non sia già possibile sbloccare gratis: permetterebbe dunque solo di accelerare i vostri progressi, senza bloccarvi l'accesso ad alcun premio.

Siamo certi che questa novità sarà destinata a far discutere la community, ma almeno l'aspetto positivo è che sembrerebbe non essere affatto necessaria per godersi pienamente la modalità.

Non ci resta che attendere l'uscita ufficiale per scoprire come sarà davvero implementata questa meccanica, ricordandovi che EA Sports FC 25 potrà essere acquistato dal 27 settembre 2024: vi terremo informati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori dettagli.