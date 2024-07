EA Sports FC 25 avrà anche il 5v5: data d'uscita e tutte le novità

Immancabile, anche quest'anno Electronic Arts virtualizza il pallone con EA Sports FC 25, secondo capitolo della saga che è stata conosciuta come FIFA per qualche decennio.

Il reveal, avvenuto sul canale ufficiale con un primo trailer, ha messo in campo diverse novità di gameplay, tra le quali anche l'addio a Volta in favore di Rush, dove potremo sfidarci in 5v5.

Vediamo allora tutte le novità arrivate per il gioco di calcio.

EA Sports FC 25: cos'è Rush

In merito alla nuova modalità, EA ha spiegato che Rush sfrutterà il gameplay delle partite 11v11, ma mettendo in campo dei 5v5, come nel calcetto.

«Disponibile in Football Ultimate Team™, Club e Calcio d’inizio, Rush è fatto su misura per giocare con gli amici, perché permette a gruppi di quattro persone di fare squadra e scendere in campo insieme, con un portiere controllato dall'intelligenza artificiale» ci hanno spiegato gli autori del gioco, con una nota ufficiale.

Se però non siete tipi da multiplayer, sappiate che potete godervi la nuova modalità anche in solitaria:

«Come esperienza per giocatore singolo nella Carriera Allenatore, Rush vi permetterà di controllare lo sviluppo della vostra Accademia Giovanile durante la stagione con nuovi tornei 5v5 giocabili».

Cos'è FC IQ

Un'altra novità svelata da EA è FC IQ, un sistema che ha migliorato il controllo tattico del gioco tramite un modello di intelligenza artificiale. Come anche lo scorso anno, si basa su dati reali raccolti da alcune delle «più grandi squadre di calcio», per cercare di simulare i comportamenti tattici dei giocatori in carne e ossa.

«FC IQ introduce una revisione delle basi tattiche in ogni partita 11v11» spiega EA, «offrendo un maggiore controllo strategico, mentre un nuovo modello di intelligenza artificiale, basato sui dati reali di alcune delle più grandi squadre di calcio, influenza le tattiche dei giocatori attraverso i nuovissimi Player Roles.

Un rinnovamento delle tattiche di squadra e un movimento collettivo più realistico rendono più moderno il posizionamento a entrambe le estremità del campo, cambiando il modo di giocare di ogni squadra – modellato sullo stile di gioco reale – e offrendo una maggiore variazione da una partita all'altra».

Le altre novità

Per quanto riguarda la modalità Carriera, vedremo l'arrivo dei Live Start Points, che mettono i giocatori al centro del mondo reale e delle sue storie, con particolari contesti con i quali misurarsi. Tra questi, ad esempio, avremo «la presa in gestione di un club dopo i trasferimenti di metà stagione o i cambi di dirigenza».

Sarà introdotta anche la possibilità di giocare la modalità Carriera nel calcio femminile – in modo che sia garantita la parità in tutte le modalità di EA Sports FC 25.

«Con EA SPORTS FC 25, stiamo rafforzando la nostra visione di un futuro calcistico incentrato sui tifosi e ridefinendo ciò che è possibile fare in campo con FC IQ, che utilizza l'intelligenza artificiale e i dati provenienti del mondo reale per rendere più contemporanee le tattiche dei giocatori e integrare la potenza di HyperMotionV e PlayStyles» ha spiegato Nick Wlodyka, SVP e Group GM di EA SPORTS FC, per riassumere le novità più significative del prossimo gioco di calcio.

«Stiamo offrendo ai nostri fan modi innovativi di giocare con Rush, l’esperienza più social e coinvolgente che abbiamo mai realizzato, e continuiamo a creare una rappresentazione autentica del Gioco Più Bello del Mondo con l'introduzione del calcio femminile nella modalità Carriera».

Quando esce EA Sports FC 25

Per quanto riguarda il lancio, EA Sports FC 25 uscirà il 27 settembre 2024.

Coloro che prenoteranno la Ultimate Edition, avranno diritto a giocare dal 20 settembre 2024. Inoltre, i membri di EA Play possono accedere a un assaggio di dieci ore di gioco, a partire dal 20 settembre.

Sarà ancora una volta un gioco cross-gen e sarà lanciato su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco, fate riferimento al sito ufficiale.