EA Sports FC 25 dirà addio ai contratti in Ultimate Team

EA Sports FC 25, il nuovo capitolo della popolare serie calcistica che è stato annunciato nei giorni scorsi, introdurrà importanti novità per la modalità Ultimate Team. La più significativa è la rimozione degli oggetti contratto, precedentemente necessari per disputare le partite – e non proprio divertenti da gestire.

Secondo quanto emerge, EA avrebbe preso questa decisione per assecondare i desideri dei giocatori, che ritenevano l'applicazione dei contratti più un fastidio che altro, considerando che si ripresentava ciclicamente (appena i contratti scadevano) e che non offrirà chissà quali stimoli.

Advertisement

Al momento, comunque, non è ancora chiaro se verrà introdotto un sistema sostitutivo o se semplicemente i vostri giocatori rimarranno legati alla vostra squadra e sempre disponibili a prescindere da contratti o da altri consumabili simili.

In precedenza, era ventilava anche la possibilità di vedere comparire un tasto che permette di rinnovare con un unico click tutti i contratti, anziché doverli passare uno a uno, ma a quanto pare alla fine EA ha optato per una soluzione più drastica e definitiva.

Nelle scorse ore, il publisher ha anche visto diffondersi la notizia dell'arrivo di Season Pass all'interno di EA Sports FC 25, una novità per questo episodio che cercherà evidentemente di monetizzare anche più di quanto non abbiano fatto i suoi illustri predecessori, che hanno trovato nei pacchetti di carte FUT una controverso miniera d'oro, che per alcuni sarebbe sovrapponibile alle dinamiche da gioco d'azzardo.

I pre-ordini di EA Sports FC 25 sono aperti e, tra le novità, ci sarà anche la modalità Rush, che permetterà di affrontare partite 5v5, anche in multiplayer, e sostituirà la vecchia modalità street chiamata Volta.

L'uscita è attesa su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One per il prossimo 27 settembre – e non tutti sono entusiasti del fatto che si tratti ancora di un gioco cross-gen, sebbene fosse prevedibile l'intenzione di EA di non abbandonare ancora le sempre diffusissime PS4 e Xbox One.

Vedremo comunque quale sarà la risposta del mercato, che di solito non tradisce mai il pallone.