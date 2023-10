EA Sports FC 24 per PS5 in sconto! Risparmia il 19%

Sul rinomato portale di e-commerce eBay, è attualmente disponibile una promozione imperdibile sul videogioco EA Sports FC 24, permettendovi di ottenerlo a un prezzo notevolmente ridotto. Come sempre, eBay mette a disposizione una vasta gamma di offerte giornaliere, e noi abbiamo fatto il lavoro per voi, selezionando le opportunità più vantaggiose per massimizzare il vostro risparmio.

Grazie a questa eccezionale promozione, potrete portare a casa il videogioco EA Sports FC 24 per soli 64,89€, con uno sconto del 19% sul prezzo di listino di 79,99€. Vi consigliamo di agire rapidamente, poiché le unità disponibili a questo prezzo speciale sono limitate! Se, successivamente, siete interessati ad acquistare anche qualche titolo, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori giochi per PS5, che trovate al seguente indirizzo.

EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 è il successore spirituale della serie FIFA, mantenendo l'eredità del gioco di calcio più famoso del mondo con una nuova veste, ma rimanendo fedele alle sue radici. Questo titolo è l'ideale per gli appassionati di calcio che cercano un'esperienza di gioco profonda e autentica, grazie alla presenza di oltre 19.000 giocatori e giocatrici su licenza, più di 700 squadre e 100 stadi da tutto il mondo. Chi ha amato le precedenti edizioni di FIFA troverà in EA Sports FC 24 un degno successore, mentre chi è nuovo alla serie sarà colpito dalla cura dei dettagli e dalla vastità dell'offerta. Inoltre, per coloro che amano tuffarsi nel ruolo di manager e guidare ogni aspetto della carriera di una squadra, la rinnovata modalità Carriera offre una profondità e un controllo tattico mai visti prima.

Il videogioco EA Sports FC 24, pur essendo sul mercato da poche settimane, sta già riscontrando una significativa variazione di prezzo. Il prezzo consigliato di lancio per questo gioco era di 79,99€, una cifra che riflette l'alta qualità e l'attesa che ha circondato questa nuova uscita. Tuttavia, in un movimento sorprendente e vantaggioso per i consumatori, il gioco ha subito uno sconto del 19%. Questa riduzione rappresenta una notevole opportunità per tutti coloro che erano indecisi sull'acquisto o che attendevano una diminuzione di prezzo. Avere la possibilità di acquistare un titolo così fresco e atteso a un prezzo scontato è un'occasione che gli appassionati di calcio e videogiochi farebbero bene a non lasciarsi sfuggire.

