EA Sports FC 24, ecco i migliori giocatori di Serie A

Continuano i reveal delle valutazioni dei giocatori in EA Sports FC 24, il prossimo calcistico di casa Electronic Arts che oggi si è dedicato alla nostra Serie A.

Dopo averci rivelato le valutazioni di altri campionati, come LaLiga spagnola o i migliori del mondo, oggi abbiamo appreso quelli che saranno i migliori calciatori di Serie A in EA Sports FC 24, con tanti nomi di spicco dalle squadre più note della massima serie.

Vediamo di seguito l'elenco, con Osimhen – capocannoniere dello scorso campionato, trascinatore del Napoli campione d'Italia – che è quello con il valore più alto, incalzato dal portiere del Milan Maignan e del bomber dell'Inter Lautaro Martinez.

I migliori giocatori di Serie A in EA Sports FC 24

Vediamo di seguito i migliori giocatori e i valori che potrete trovare in FUT.

Osimhen (Napoli) - 88

(Napoli) - 88 Maignan (Milan) - 87

(Milan) - 87 Martinez (Inter) - 87

(Inter) - 87 Barella (Inter) - 86

(Inter) - 86 Rafael Leao (Milan) - 86

(Milan) - 86 Dybala (Roma) - 86

(Roma) - 86 Kvaratskhelia (Napoli) - 86

(Napoli) - 86 Szczęsny (Juventus) - 86

(Juventus) - 86 Bastoni (Inter) - 85

(Inter) - 85 Berardi (Sassuolo) - 85

(Sassuolo) - 85 Calhanoglu (Inter) - 85

(Inter) - 85 Di Lorenzo (Napoli) - 85

(Napoli) - 85 Hernandez (Milan) - 85

(Milan) - 85 Immobile (Lazio) - 85

(Lazio) - 85 Bennacer (Milan) - 85

(Milan) - 85 Chiesa (Juventus) - 84

(Juventus) - 84 Lobotka (Napoli) - 84

(Napoli) - 84 Lukaku (Roma) - 84

(Roma) - 84 Rabiot (Juventus) - 84

(Juventus) - 84 Luis Alberto (Lazio) - 84

(Lazio) - 84 Bremer (Juventus) - 84

(Juventus) - 84 Smalling (Roma) - 84

(Roma) - 84 Sommer (Inter) - 84

(Inter) - 84 Tomori (Milan) - 84

(Milan) - 84 Acerbi (Inter) - 83

Abbiamo quindi 4 giocatori del Napoli, un totale di 5 giocatori del Milan, 6 giocatori dell'Inter, a seguire anche 4 della Juventus, 3 della Roma, 2 e 1 rispettivamente per Lazio e Sassuolo.

Vi ricordiamo che nelle scorse settimane vi abbiamo fornito le nostre primissime impressioni su EA Sports FC 24, dopo essere volati ad Amsterdam per un primissimo impatto con il gioco.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 29 settembre, quando il calcistico debutterà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch – dove vedrà finalmente una versione aggiornata e non più una legacy edition in cui venivano aggiornate solo le formazioni.