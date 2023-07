EA Sports FC 24: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di EA Sports FC 24, primo titolo della serie sportiva di Electronic Arts che abbandona la nomenclatura "FIFA".

Sviluppato da EA Vancouver e EA Romania, EA Sports FC 24 offre un'esperienza di calcio autentica e innovativa, con la tecnologia HyperMotionV, PlayStyles ottimizzati da Opta e il motore Frostbite potenziato per un realismo senza paragoni. EA Sports 24 include oltre 19.000 calciatori con licenza, 700 squadre e 30 leghe, comprese la UEFA Men’s e Women’s Champions League, offrendo un'autenticità ineguagliabile sul campo.

La nuova tecnologia HyperMotionV permette di catturare il movimento reale della partita utilizzando dati volumetrici dalle competizioni di alto livello. I PlayStyles migliorano il comportamento e le abilità dei giocatori, rendendo ogni stile di gioco unico, mentre il motore Frostbite fornisce dettagli visivi dettagliati, dai modelli realistici dei giocatori ai kit dei club, creando un'esperienza più coinvolgente.

EA Sports FC 24 introduce anche la possibilità di ricreare momenti di partite reali come sfide di gioco e comprende le leghe professionistiche femminili spagnole e olandesi. Il gioco presenta le evoluzioni dell'Ultimate Team, consentendo ai giocatori di migliorare i singoli giocatori completando obiettivi.

EA Sports sarà disponibile dal 29 settembre 2023 per Windows PC, Sony PS4, PS5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

