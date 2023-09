EA Sports FC 24: ecco i rating dei migliori giocatori del mondo

È il momento di scoprire quali sono i calciatori più forti di EA Sports FC 24 con i rating definitivi, che stavolta comprendono anche le calciatrici.

Il nuovo corso del calcio videoludico secondo Electronic Arts, che potete ancora preordinare su Amazon, punterà infatti moltissimo sul calcio femminile come mai prima d'ora.

Advertisement

Una cosa che ha ovviamente scaldato la community degli appassionati di EA Sports FC 24, nonostante le rassicurazioni del team di sviluppo in questo senso.

La critica maggiore in questo senso è che non è realistico mescolare calciatori e calciatrici in un unico contenitore, pertanto il rischio secondo i detrattori è che il titolo possa perdere di mordente. Soprattutto in vista dei rating, già emersi da un leak, che potrebbero falsare la percezione dei giocatori.

Ed ora è arrivata la conferma, tramite il sito ufficiale, di quali siano definitivamente i calciatori e calciatrici più forti che scenderanno in campo con EA Sports FC 24.

Ecco i migliori calciatori per rating:

91 - Mbappé 91 - Haaland 91 - De Bruyne 90 - Benzema 90 - Courtois 90 - Kane 90 - Lewandowski 90 - Messi 89 - Neymar Jr 89 - Salah

Per quanto riguarda le calciatrici, ecco il ranking definitivo:

91 - Alexia Putellas 90 - Aitana Bonmatì 90 - Hansen 90 - Kerr 89 - Dani 89 - Hegerberg 89 - Mapi Leon 89 - Morgan 88 - Debinha 88 - Katoto

Nel frattempo EA Sports FC 24 ha dato una grande conferma alla community italiana, perché il titolo Electronic Arts ha detto ufficialmente "sì" alla nazionale di Spalletti.

Per l'Europa, invece, c'è una buona notizia per chi vuole cogliere l'occasione ed entrare nella nuova generazione di PlayStation, visto che EA Sports FC 24 sarà in bundle con PS5.

Se volete recuperare qualche dettaglio sul titolo vi consigliamo di recuperare anche le informazioni sulle modalità Club e Volta, che poco tempo fa sono state analizzate da EA.