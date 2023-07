EA Sports FC 24 celebra il campione di copertina in maniera "turistica"

La data di uscita di EA Sports FC 24 è stata svelata pohi giorni fa durante l'evento di reveal, ed ha confermato anche l'atleta che campeggerà sulla copertina ufficiale del gioco.

La nuova versione della storica serie calcistica di EA finirà ufficialmente il ciclo di vita FIFA 23 che potete recuperare su Amazon, preparandosi così alla nuova stagione.

E se le prime informazioni lasciano ben sperare, ora è il momento di una curiosità relativa al campione di copertina.

Come reso noto via comunicato stampa, l’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland ha l'onore di essere il protagonista della copertina del gioco.

Per celebrare questo evento, EA Sports ha creato una pubblicità “turistica” che mostra alcuni famosi luoghi e paesaggi norvegesi trasformati in "Haa-landscapes", e l'intero Paese in Haa-land.

Attraverso i fiordi pittoreschi, le luci danzanti del nord, il maestoso Pulpit Rock e l'incantevole arcipelago di Henningsvær, Erling Haaland viene celebrato come un tesoro nazionale unico nel suo genere.

Stando a quanto rivela EA, Haaland rappresenta il futuro del calcio ed è perfetto per essere il protagonista di EA Sports FC 24, avendo avuto un enorme successo nella sua prima stagione nella Barclays Premier League e chiudendo come capocannoniere con 36 gol.

Ma non solo: Haaland ha anche vinto la Scarpa d'Oro europea, assegnata al miglior marcatore di tutta Europa, e ha conquistato il triplete composto dalla Barclays Premier League, l'Emirates FA Cup e la UEFA Champions League con il Manchester City.

Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile anche su Switch: a differenza delle precedenti versioni di FIFA, questa volta dovremmo assistere a un'edizione "quasi" next-gen.

Nelle scorse ore è stata svelata anche la copertina della Ultimate Edition, che ha però lasciato notevolmente a desiderare ed è diventata protagonista di numerosi divertenti meme.

Infine, restando in tema, una delle esultanze più frustranti per i fan di FIFA, rimossa nelle precedenti iterazioni, potrebbe fare il suo ritorno in EA Sports FC 24.