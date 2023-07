La copertina di EA Sports FC è già un meme: le reazioni sono divertentissime

Nelle scorse ore, Electronic Arts ha alzato il velo sul suo atteso EA Sports FC 24, il primo gioco di calcio dall'addio alla FIFA, che cambierà nome ma, in teoria, non filosofia, proponendosi insomma come un FIFA 24 dal titolo differente.

A colpire, nella presentazione, è stata soprattutto la copertina della Ultimate Edition, nella quale EA Sports ha voluto dare spazio a una foto di gruppo tra campioni del presente e del passato, sia del calcio maschile che del calcio femminile. Il risultato, però, non è stato esattamente convincente – e soprattutto l'espressione sul viso di alcuni dei giocatori ha destato più di una perplessità.

Così, non poteva mancare il classico della rincorsa al meme e alla battuta a effetto, con le reazioni su Twitter, all'immagine della copertina condivisa da EA, che riusciranno sicuramente a strapparvi un sorriso.

«Ragazzi, ma sul serio?» fa notare qualcuno, sottolineando i volti di Rashford e Zidane (che è comunque uno dei più fedeli, ndr). In merito a Rashford, anche un altro tifoso chiede «ragazzi, ma che è?». Qualcun altro fa notare la somiglianza tra il modello di Ronaldinho e CJ da GTA: San Andreas, rivisto per l'occasione con un bel sorrisone come quello del fuoriclasse brasiliano.

Altri ci scherzano su riproponendo un tormentone del web, dove qualcuno dice che «il graphic design è la mia passione», realizzando probabilmente con Paint un'immagine... molto brutta, che nemmeno il gattino riesce a salvare.

Non mancano anche le attenzioni per il nostro Andrea Pirlo, che nella copertina compare con un'espressione piuttosto sbigottita. «Pirlo ha visto cose...» scherza qualcuno, citando probabilmente Blade Runner.

Sappiamo che in passato ci sono sempre state discussioni relative alla somiglianza dei calciatori e dei loro volti reali all'interno dei videogiochi – con perfino alcuni atleti che, in prima persona, avevano chiesto di vedere aggiornato il loro look.

Ci sono sempre state anche discussioni anche in merito ai valori assegnati ai singoli calciatori nelle carte di FUT: vedremo se sarà anche il caso di EA Sports FC 24, che così potrebbe portarsi dietro davvero tutto ciò di cui si parlava quando si chiamava ancora FIFA.

In attesa dei dettagli sul gioco il 13 luglio prossimo, vi ricordiamo che abbiamo già stilato una lista delle licenze confermate.