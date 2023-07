EA Sports FC 24 potrebbe reintrodurre l'esultanza più "tossica"

EA Sports FC 24 potrebbe aver deciso di reintrodurre una delle esultanze più controverse della storia di FIFA, definita spesso e volentieri "tossica" dalla community online.

I fan più affezionati alla saga calcistica, che sta per abbandonare la sua storica licenza (potete prenotare il nuovo EA Sports FC 24 su Amazon), ricorderanno indubbiamente la possibilità di zittire i propri avversari come esultanza: un tipo di esultanza che non è certamente una novità sui terreni di calcio reali, ma che su quelli virtuali ha spesso creato non poco fastidio.

Advertisement

Alcuni utenti sceglievano infatti volutamente di mantenere quest'esultanza il più a lungo possibile durante un goal, causando non poca frustrazione nell'essere costretti a guardare inermi un giocatore avversario segnare, peggio ancora se ci ritroveremo in svantaggio di numerose reti.

Ebbene, pochi istanti dopo il reveal del trailer di annuncio di EA Sports FC 24, non è passato inosservato ad alcuni fan il possibile ritorno di questa esultanza provocatoria: come segnalato da Dexerto e come potete vedere voi stessi nell'immagine di copertina allegata a questo articolo, ad un certo punto del filmato è possibile vedere Vinicius Junior del Real Madrid pronto a zittire i suoi avversari.

Quest'esultanza venne rimossa già a partire da FIFA 21 proprio per via della tossicità manifestata da diversi utenti, con EA Sports che aveva pensato di proporre alternative sempre più divertenti e meno provocatorie: eppure, con EA Sports FC 24, forse il publisher potrebbe aver deciso di cambiare idea.

Inutile dire che i fan più soggetti ai "rage quit" sono già in allarme, preoccupati dal doversi sentire zittiti dopo ogni rete subita: ovviamente resta in piedi la possibilità Electronic Arts possa scegliere di mantenerla selezionabile solo offline, ma non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale al riguardo.

Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile anche su Switch: a differenza delle precedenti versioni di FIFA, questa volta dovremmo assistere a un'edizione "quasi" next-gen.

Nelle scorse ore è stata svelata anche la copertina della Ultimate Edition, che ha però lasciato notevolmente a desiderare ed è diventata protagonista di numerosi divertenti meme.