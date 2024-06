EA Sports FC 24 arriva gratis da oggi su Xbox Game Pass

Quella odierna è una giornata molto speciale per tutti gli appassionati di calcio: da oggi potrete infatti giocare gratis a EA Sports FC 24, grazie al vostro abbonamento Xbox Game Pass.

L'ultima aggiunta al catalogo EA Play è sicuramente una delle più interessanti, anche grazie al nuovo aggiornamento pensato per celebrare gli europei di calcio: potrete dunque divertirvi a provare a portare la nazionale italiana verso la vittoria del trofeo finale.

Trattandosi ovviamente di un aggiornamento pensato per il catalogo di Electronic Arts, dobbiamo ricordarvi che potrete accedere all'amatissima simulazione calcistica solo se siete iscritti a PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): EA Play non è infatti incluso nel regolare piano console.

Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti gli amanti del calcio, che presto potranno iniziare a divertirsi con le proprie squadre preferite in vista della prossima stagione, in attesa di scoprire chiaramente quali novità ci attendono nella nuova edizione.

La release gratuita di EA Sports FC 24 su Xbox Game Pass sarà sbloccata da oggi 25 giugno 2024, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo non è ancora disponibile per il download.

Seguendo lo stesso criterio adottato da altre uscite, è plausibile immaginare che nel tardo pomeriggio sarà ufficialmente scaricabile in forma gratuita: il nostro consiglio è dunque di controllare attentamente le vostre app ufficiali per essere pronti per il download immediato.

E se proprio non voleste aspettare i tempi di installazione, ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà giocabile non solo su console Xbox e PC, ma anche in Cloud sui vostri dispositivi preferiti, a patto di essere iscritti al piano Xbox Game Pass Ultimate.

Non possiamo dunque che iniziare già da ora ad augurarvi buon divertimento con le vostre partite di calcio: che vinca la squadra migliore!

Nel frattempo, ricordiamo che gli omaggi di Game Pass non sono ancora finiti: già da domani saranno disponibili ben 2 nuovi giochi gratis.

Ma non dimenticatevi di dare un'occhiata anche ai titoli che stanno per lasciare il catalogo: ben 5 titoli ci diranno addio alla fine del mese, con un altro titolo sportivo pronto a lasciarci a inizio luglio.