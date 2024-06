Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di giugno 2024

Xbox Game Pass continua con le novità di questo 2024, visto che ora sono stati resi noti gli ultimi giochi che arriveranno a giugno.

Chi è abbonato al servizio e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo in questa seconda metà del mese, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Seconda ondata giochi Xbox Game Pass giugno 2024

My Time at Sandrock (Cloud, Console, e PC) – 19 giugno

Keplerth (PC) – 20 giugno

EA Sports FC 24 (Cloud, Console, e PC) EA Play – 25 giugno

SteamWorld Dig (Cloud e Console) – 26 giugno

SteamWorld Dig 2 (Console e PC) – 26 giugno

Robin Hood – Sherwood Builders (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – 27 giugno

A spiccare nell'elenco degli ultimi giochi del mese, troviamo ovviamente EA Sports FC 24, il celebre gioco di calcio d EA.

Non male neppure la doppietta di SteamWorld Dig 1 e 2, entrambi attesi lo stesso giorno.

