Xbox Game Pass, un gioco gratis dirà addio a inizio luglio

La lista di giochi gratis pronta a dire addio a Xbox Game Pass si allunga a sorpresa: nelle scorse giornate vi avevamo già segnalato che dal 30 giugno non saranno più disponibili ben 5 titoli, ma adesso sappiamo anche uno dei titoli pronti a lasciarci a luglio.

Il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) è solito fare i consueti aggiornamenti del catalogo solo a metà e a fine mese, anche se a volte capitano delle dovute e bizzarre eccezioni.

Ed è proprio questo il caso del sesto gioco gratis annunciato a sorpresa: come segnalato da ComicBook, l'annuncio ufficiale della nuova line-up di titoli in arrivo nella seconda metà del mese ha svelato che un gioco gratis sportivo lascerà ufficialmente il catalogo dal 5 luglio.

Si tratta di Cricket 22, il simulatore del celebre sport di squadra pubblicato da Nacon nel 2021: stando a quanto segnalato sul blog ufficiale Xbox Wire, questa produzione lascerà ufficialmente il servizio con una settimana di ritardo.

Tenuto conto di questo annuncio a sorpresa, di seguito vi riproporremo la lista aggiornata di giochi gratis che saranno rimossi da Xbox Game Pass nelle prossime settimane:

FIFA 22 [30 giugno]

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch [30 giugno]

Stranded Deep [30 giugno]

Story of Seasons: Friends of Mineral Town [30 giugno]

Sword and Fairy: Together Forever [30 giugno]

Cricket 22 [5 luglio]

Ricordiamo che l'ultima edizione della serie sportiva non è attualmente disponibile su Xbox Game Pass: la sua imminente rimozione dal catalogo significa dunque che non ci saranno più opzioni gratuite per i fan del Cricket.

Se siete appassionati di questo sport, non possiamo dunque che consigliarvi di provare anche Cricket 22 prima che sia troppo tardi.

Vi terremo prontamente aggiornati qualora ci fossero ulteriori rimozioni in arrivo da Game Pass, sperando ovviamente che non ci siano altre aggiunte dell'ultimo minuto.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi i migliori giochi gratis da non lasciarvi scappare per questo mese.