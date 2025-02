EA punta a Switch 2 (e si fanno anche i nomi dei giochi)

EA è una delle prime case produttrici a parlare apertamente dei suoi piani per Switch 2, ora che Nintendo ha da poco sollevato il velo sulla sua nuova console.

Durante una conferenza con gli investitori, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari dell’azienda, il CEO di EA, Andrew Wilson, ha citato alcuni dei titoli principali che la compagnia si aspetta di vedere sulla nuova piattaforma.

Tra questi, EA Sports FC e Madden, sottolineando come questi giochi abbiano avuto un buon successo sulle precedenti console Nintendo (via Eurogamer).

Wilson ha dichiarato: «La nostra aspettativa è che prodotti come EA Sports FC e Madden possano trovare una vera energia sulla piattaforma, come è già successo in passato.»

Ha poi aggiunto: «Quando pensiamo a titoli come The Sims e MySims: Cozy Bundle, che hanno superato le nostre aspettative, notiamo che il 50% di tutti i giocatori erano nuovi a EA. Questo rappresenta una grande opportunità per noi.»

Anche se non è stata ancora annunciata una data di lancio per Switch 2, con eventi hands-on previsti per aprile e maggio, sembra che la console possa arrivare durante l'estate.

La domanda rimane se EA deciderà di lanciare giochi come EA Sports FC 25 (che trovate su Amazon in altre versioni) su Switch 2 al momento del rilascio, o se aspetterà fino all'autunno per il prossimo episodio.

EA potrebbe anche riproporre titoli già esistenti come i bundle di Sims 1+2 sulla nuova piattaforma, sfruttando anche la misteriosa funzionalità del puntatore del mouse della console.

Inoltre, l’idea di lanciare Dragon Age: The Veilguard su Switch 2 potrebbe essere una mossa strategica per aumentare le vendite, considerando che il gioco non ha soddisfatto le aspettative della compagnia.

Infine, c’è la questione di Battlefield: seppur EA non abbia ancora una data precisa, potrebbe esserci il rischio che la potenza di Switch 2 non sia sufficiente a far girare il gioco nella sua forma migliore. Sarà interessante scoprire come si evolveranno le cose.

Nintendo discuterà ulteriormente di Switch 2 ad aprile, in un Nintendo Direct speciale che fornirà più dettagli sulla console in arrivo. Solo allora, forse, sapremo anche i piani di EA.