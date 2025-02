Il ritorno di The Sims 1 & 2 ha deluso i fan: EA ammette i problemi

L'annuncio di The Sims 1 & 2 Legacy Collection aveva inizialmente entusiasmato i fan più nostalgici: l'idea di poter riscoprire i primi due capitoli con tutte le loro espansioni sui PC più moderni sembrava un'offerta davvero irrinunciabile per chi ha passato diverse ore sui life simulator di Maxis.

Tuttavia, considerando che il prezzo della raccolta non è del tutto accessibile, gli appassionati si aspettavano di trovarsi di fronte a un'esperienza senza problemi o, perlomeno, ottimizzata per un'esperienza di gioco all'altezza.

Ma così non è stato e, come segnalato da PC Gamer, entrambe le raccolte su Steam hanno attualmente recensioni "Nella media", il che significa che c'è una percentuale di recensioni positive solo di poco superiore al 50%.

Tra i numerosi problemi segnalati troviamo un mancato scaling dell'interfaccia a risoluzioni uguali o superiori ai 1080p, con conseguenti icone piccole e difficili da leggere, la quasi totale assenza di feature più moderne come salvataggi in cloud e svariati crash al lancio, che tendono a verificarsi dopo aver prima giocato per diverse ore.

Come se tutto ciò non bastasse, pare che siano stati mantenuti diversi bug già noti alla community di The Sims 2, il che offre la sensazione che EA non abbia davvero fatto nulla per giustificare il prezzo elevato di vendita.

Il publisher da parte sua ha ammesso di essere a conoscenza dell'esistenza di "diversi problemi" e che sta indagando per risolverli, invitando la community a collaborare inviando tutti i dati che possano essere utili alla risoluzione di bug e altre problematiche.

Insomma, per il momento probabilmente è meglio lasciare le Legacy Collection di The Sims 1 & 2 dove stanno, in attesa che EA possa risolvere una volta e per tutte i diversi problemi di gioco.

Per il momento, vi consigliamo di tornare alle vostre partite di The Sims 4, magari recuperando le numerose espansioni disponibili su Amazon.