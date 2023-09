Dying Light 2 Stay Human per PS4 e PS5 a meno di 28€! Risparmi il 60%!

Se siete appassionati di survival horror o semplicemente alla ricerca del prossimo titolo che vi terrà incollati allo schermo per ore, abbiamo una notizia che potrebbe interessarvi. Infatti, Dying Light 2 Stay Human è attualmente disponibile su Amazon a soli 27,74€, ben lontano dal suo prezzo di listino di 69,99€. Stiamo parlando di uno sconto del 60%, un'occasione da non perdere!

Dying Light 2 Stay Human è un survival horror che spinge il genere a nuovi livelli grazie alla sua ambientazione apocalittica ricca di zombie e meccaniche di parkour. Se siete fan dei giochi d'azione open-world o dell'horror, questo gioco è un must-have per voi.

Perché dovreste acquistarlo ora? C'è una promozione speciale che vi permette di avere il gioco a un prezzo scontato. Ecco la ciliegina sulla torta: se acquistate la versione per PS4, avrete la possibilità di effettuare un upgrade gratuito alla versione PS5, rendendo l'affare ancora più irresistibile.

Nella nostra recensione, in cui il gioco si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che «è un ottimo gioco, che migliora il predecessore sotto ogni aspetto: dal parkour, che è il migliore in cui ci sia mai capitati di imbatterci, al level design, mai banale e particolarmente notevole per un titolo open world. A contorno ci sono tonnellate di missioni secondarie, zone oscure da esplorare e meandri della città ricchi di loot, una colonna sonora assolutamente degna di nota e un combat system che, seppure non perfetto, restituisce un peso ed una fisicità notevoli».

