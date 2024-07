Due grandi cattivi si sfidano in Dragon Ball Sparking Zero

Bandai Namco crede molto in Dragon Ball: Sparking! Zero, ma a quanto pare le sorprese per i fan non sono finite.

Il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi (potete prenotarlo su Amazon) sarà infatti disponibile dal prossimo 11 ottobre.

Poche settimane fa sempre Bandai Namco ha pubblicato una Guida per Principianti per Dragon Ball Sparking! Zero, ma di certo non sarà l'ultima novità per promuovere il gioco il più possibile.

Via Reddit, infatti, è stata pubblicata una nuova clip del gioco, che mostra un acceso duello tra due dei più grandi super cattivi della saga: stiamo parlando di Cell e Majin Bu.

La clip, della durata di meno di 20 secondi, ci mostra uno scontro tra Cell nella sua "forma perfetta" e la versione per così dire "buona" del temibile Majin Bu.

Nonostante la brevità del filmato, tutta la spettacolarità dei combattimenti dell'anime di Dragon Ball sembra essere resa alla perfezione nel nuovo gioco di Bandai Namco e Spike Chunsoft.

I moveset di Cell e Majin Bu sembrano inoltre tener fede alle mosse originali dei personaggi, ragion per cui i fan farebbero meglio a prepararsi a dover confrontare (o impersonare, a seconda dei casi) due tra i più forti personaggi del roster del titolo in uscita di Bandai Namco.

Restando in argomento e parlando quindi ancora del prossimo e atteso Dragon Ball: Sparking! Zero, avete letto che il doppiatore inglese di Goku ha confermato di aver già registrato voci per le forme Super Saiyan 4?

Ma non solo: sempre i fan di Dragon Ball sono confusi sull'Ultra Istinto di Sparking! Zero, come riportato nei giorni scorsi su queste stesse pagine.

Infine, per concludere un datamine di Dragon Ball Z Kakarot svelerebbe l'imminente arrivo di un DLC basato su Daima, l'ultima storia della serie scritta dal compianto ed enormemente amato Akira Toriyama.