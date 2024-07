Dragon Ball Z Kakarot sarebbe pronto ad omaggiare l'ultima storia di Toriyama

Il successo di Dragon Ball Z Kakarot, che solo pochi giorni fa ha festeggiato ufficialmente 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha spinto Bandai Namco a continuare a supportare questa amatissima produzione con diversi DLC, uno dei quali potrebbe rivelarsi un omaggio perfetto al maestro Akira Toriyama.

Sembra infatti che tra i prossimi aggiornamenti previsti per Dragon Ball Z Kakarot (che trovate su Amazon) sia previsto anche un DLC ispirato a Dragon Ball Daima, il nuovo anime in uscita della saga.

Come riportato da TheGamer, a svelarlo sarebbe stato un datamine degli ultimi file di gioco, tra i quali è nascosto un riferimento a una "Parte 1" proprio di Daima.

Si tratta dell'ultima storia curata ufficialmente da Toriyama prima della sua scomparsa, avendone curato anche ambientazione e character design.

Ricordiamo che in Dragon Ball Daima vedremo Goku e i suoi amici vedersi trasformati improvvisamente in bambini — in maniera simile a quanto accaduto al protagonista con la serie GT — e dovranno partire in un'avventura presso un mondo misterioso per provare a sistemare le cose.

Finora Dragon Ball Z Kakarot si è assicurato di coprire fedelmente tutti gli eventi della serie Z, e anche Daima non spezzerebbe questa tradizione: ricordiamo che la storia si colloca infatti dopo l'arco di Buu e prima dell'arrivo di Beerus.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in vista di un annuncio ufficiale di Bandai Namco, ma introdurre la storia di Daima sarebbe indubbiamente il modo perfetto per onorare il lascito di Akira Toriyama: per questo motivo non saremmo sorpresi di apprendere della sua inclusione anche in altri giochi della serie.

Ad esempio, i personaggi di Daima sembrerebbero essere candidati perfetti per un DLC di Dragon Ball Sparking Zero, anche se va detto che l'ultimo episodio di Budokai Tenkaichi non ha ancora finito di svelare i suoi combattenti.