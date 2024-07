Dragon Ball Sparking! Zero, la guida per iniziare a giocare

I fan di Dragon Ball sono in trepidante attesa di Sparking! Zero, gioco che promette di fare la gioia di ogni appassionato che si rispetti.

Il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi (potete prenotarlo su Amazon) sarà disponibile ufficialmente a partire dall'11 ottobre.

Advertisement

Dopo che di recente Dragon Ball Sparking! Zero è tornato a mostrarsi con un nuovo spettacolare trailer gameplay, è tempo di iniziare a scaldarci le mani.

Bandai Namco ha infatti deciso di fare un piccolo regalo a tutti i giocatori alle prime armi.

Il publisher ha infatti pubblicato la Guida per Principianti di Dragon Ball Sparking! Zero, che trovate qui.

Dall'interfaccia (che conserva l'essenza della serie Budokai Tenkaichi e fornisce una panoramica completa dell'andamento della battaglia), passando per la barra della salute e l'indicatore aura, nella guida trovate infatti tutto quello che c'è da sapere per non farsi trovare impreparati.

La Guida per Principianti spiega infatti la riserva abilità, lo schema dei comandi, come capire il combattimento, come interpretare le statistiche e, infine, la personalizzazione del proprio guerriero.

Dai costumi (potrete equipaggiare i personaggi con gli abiti che avete sbloccato), passando per gli accessori (tratti dall'anime, e non solo) e le competenze aggiuntive in base al tipo di personaggio selezionato, oltre alle capsule, utili a migliorare determinate statistiche dei personaggi come velocità e forza.

Dragon Ball Sparking! Zero, il primo capitolo della serie Budokai Tenkaichi in 15 anni, sarà disponibile dall’11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Sono disponibili i pre-order fisici e digitali del gioco.

Se ne varrà o no la pena, presto lo scopriremo: nell'attesa, avete letto che il doppiatore inglese di Goku ha confermato di aver già registrato voci per le forme Super Saiyan 4?

Ma non solo: gli appassionati di Dragon Ball sono confusi sull'Ultra Istinto di Sparking! Zero, come riportato nelle scorse ore su queste stesse pagine.