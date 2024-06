I fan di Dragon Ball hanno un dubbio sull'Ultra Istinto in Sparking! Zero

I fan di Dragon Ball non sono sicuri se le forme Ultra Instinct Sign e Mastered Ultra Instinct di Goku saranno trasformazioni per la sua variante Super o personaggi completamente separati in Sparking! Zero.

Il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi sarà disponibile ufficialmente a partire dall'11 ottobre (potete prenotarlo su Amazon) ma gli appassionati sono già in fibrillazione.

Dopo che di recente Dragon Ball Sparking! Zero è tornato a mostrarsi con un nuovo spettacolare trailer gameplay, è tempo di parlare d'altro.

Come ci si aspettava dal quarto capitolo della serie Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking! Zero porta le cose al livello successivo aggiungendo personaggi di Dragon Ball Super, una novità assoluta per la serie.

Sparking! Zero ha anche un'ampia rappresentazione dei due personaggi principali, Goku e Vegeta, che include le due forme Ultra Istinto di Goku.

Per quanto sia fantastico avere queste due forme nel gioco, c'è stata un po' di confusione sul fatto che si tratti di trasformazioni per Goku (Super) o di personaggi separati.

I fan di Dragon Ball sono quindi confusi sull'Ultra Istinto in Sparking! Zero, come riportato anche da The Gamer.

Su X/Twitter, l'account di "Dragon Ball DBSparingZERo" ha avviato una discussione sullo stato dell'Ultra Istinto e ha iniziato ad assecondare questa idea, sottolineando che entrambe le forme di Ultra Istinto sono contrassegnate come Super sul sito web del gioco e quindi sono probabilmente trasformazioni per quella versione di Goku.

Il sito web del gioco suggerisce che possiamo trasformarci in Ultra Istinto da Goku base.

Problema risolto? Si potrebbe pensare di sì, ma molti fan sembrano non essere d'accordo con questa idea, visto che continuano a pensare che si tratti di personaggi a sé stanti.

Un utente ha fatto notare che c'è uno spazio tra la forma Super di Goku e le sue trasformazioni Ultra Istinto sulla scheda del roster del gioco, il che suggerisce che non sono collegate e che l'Ultra Istinto è una cosa separata.

Presto lo scopriremo: nel mentre, il doppiatore inglese di Goku ha confermato di aver già registrato voci per le forme Super Saiyan 4.