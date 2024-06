Dragon Ball Sparking Zero avrà anche i Super Saiyan 4: lo "svela"... Goku

Il roster di Dragon Ball Sparking Zero sembra davvero uno dei più ambiziosi mai realizzati per un videogioco della serie, ma ai fan non è sfuggita quella che attualmente sembra una mancanza che per alcuni sembrava preoccupante: non è stata finora svelata alcuna citazione a Dragon Ball GT.

Come prevedibile, ciò che interessa maggiormente ai fan è sapere se le trasformazioni in Super Saiyan 4, ancora oggi tra le più amate della community, vedranno effettivamente il loro ritorno anche nel nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi (potete prenotarlo su Amazon).

Da Bandai Namco effettivamente non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale in merito, ma la "conferma" sulla loro presenza pare essere arrivata direttamente da Sean Schemmel, la voce inglese di Goku.

Come segnalato da IGN US, il doppiatore è intervenuto nel corso dell'Anime Riverside 2024 e ha parlato della sua esperienza nel fornire le voci per Dragon Ball Sparking Zero, sottolineando la difficoltà di passare continuamente da una forma all'altra di Goku e ricordarsi tutte le effettive differenze... includendo non solo le forme Red e Blue, ma anche le trasformazioni in Super Saiyan 4.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Schemmel ha anche sottolineato che è stato grazie a Damon Mills, voce inglese del perfido Frieza, che è riuscito a tenere traccia di tutte le diverse voci fornite per le trasformazioni dell'eroe.

A meno che non si sia trattato di un curioso lapsus, la voce di Goku sembrerebbe aver a tutti gli effetti confermato l'inclusione delle trasformazioni in Super Saiyan 4 nel gioco: vedremo se i prossimi trailer confermeranno queste nuove forme di Goku, Vegeta e, ovviamente, la fusione Gogeta.

Ovviamente è sempre meglio prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di un vero annuncio ufficiale dagli sviluppatori, ma a meno che non si sia trattato di un clamoroso errore il reveal sembrerebbe essere solo questione di tempo.

Ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero sarà ufficialmente disponibile dall'11 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC: una data confermata nel corso dell'ultima Summer Game Fest.

Bandai Namco ha anche confermato l'inclusione di un multiplayer in locale... ma che funzionerà unicamente su uno stage: gli sviluppatori hanno spiegato di non aver avuto altra scelta, dato che l'alternativa era rimuoverlo del tutto.