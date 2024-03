Dragon's Dogma 2 non avrà mai il multiplayer: «Non lo consideriamo»

Dragon's Dogma 2 vuole essere in tutto e per tutto un sequel fedele dell'amatissimo action RPG di Capcom, senza dover rivoluzionare o aggiungere alcuna meccanica, a prescindere dall'effettiva popolarità.

Proprio come il primo capitolo, anche il secondo episodio di Dragon's Dogma (potete prenotarlo su Amazon) vi permetterà di avere accesso a un party con quattro personaggi, inclusa ovviamente la vostra pedina principale.

Advertisement

Sebbene l'impostazione di gioco potesse far pensare al contrario, l'avventura è stata disegnata per essere esclusivamente per giocatore singolo, esattamente come il capitolo originale.

In un'intervista rilasciata a Automaton, il director Hideaki Itsuno ha confermato che non ci sarà nessuna modalità multiplayer in Dragon's Dogma 2, né al lancio né come parte di aggiornamenti futuri.

Itsuno ha spiegato che l'intenzione era infatti di restare profondamente fedeli al primo capitolo videoludico e, tra le sue fondamenta, vi era proprio l'impostazione single player:

«Non stiamo prendendo in considerazione alcun tipo di multiplayer in Dragon's Dogma 2. Credo che i giochi online abbiano i loro vantaggi; proprio come i giochi offline ne possiedono altri. Ma il concept del gioco originale era incorporare elementi di gioco divertenti che non era possibile trovare in giochi offline convenzionali, rimuovendo tutti i "fastidi" dei giochi online. Questa è una delle idee originali di base del primo gioco da cui non ho intenzione di allontanarmi».

Insomma, il messaggio del director è arrivato forte e chiaro: Dragon's Dogma 2 è nato per essere un gioco esclusivamente single player e questa cosa non cambierà mai.

Hideaki Itsuno ha confermato che non ci sarà nessuna modalità multiplayer in Dragon's Dogma 2, né al lancio né come parte di aggiornamenti futuri.

Implementare delle meccaniche multiplayer, secondo il pensiero di Hideaki Itsuno,: dichiarazioni che indubbiamente faranno felici i fan che non desiderano alcun collegamento online, ma che potrebbero deludere chi sperava di giocare con i propri amici.

Se non altro, potrete consolarvi andando all'avventura con gli influencer: Dragon's Dogma 2 includerà diverse pedine dedicate a diversi content creator.

E potete anche scaricare già da adesso l'editor gratuito di personaggi, in attesa del lancio ufficiale del gioco completo.

In una precedente intervista, Hideaki Itsuno ha confermato che ci sarà un altro aspetto importante su cui Dragon's Dogma 2 sarà estremamente fedele con il videogioco originale: una longevità particolarmente estesa.