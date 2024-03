In attesa di Dragon's Dogma 2, potete già scaricare gratis l'editor di personaggi

Durante la prima giornata dei Capcom Highlights, il publisher giapponese ha mostrato diversi dettagli in più riguardanti Dragon's Dogma 2, svelando un annuncio a sorpresa per tutti i fan che non vedono l'ora di metterci le mani sopra.

Capcom ha infatti svelato che l'editor di personaggi del nuovo action RPG è già disponibile gratis per il download da adesso: ciò vi permetterà di risparmiare tempo in vista del lancio del gioco completo (potete prenotarlo su Amazon), buttandovi subito in partita con il vostro eroe personalizzato.

Advertisement

L'editor è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e vi consentirà di creare fino a 5 personaggi unici, trasferibili comodamente nella versione completa non appena sarà disponibile.

Con buona probabilità, dovrebbe essere proprio l'editor la "demo gratuita" di cui si chiacchierava nelle scorse settimane: non esattamente ciò che i fan si aspettavano, ma comunque un modo per ingannare il tempo che farà felici i giocatori amanti della personalizzazione.

Potete scaricare l'editor di personaggi di Dragon's Dogma 2 da adesso tramite Steam, PlayStation Store e Xbox Store: per le versioni console lo troverete elencato come inserzione a parte, mentre su Steam lo trovate incluso nella pagina ufficiale di gioco.

Per vostra comodità, di seguito vi proporremo i link per ogni versione del creatore di personaggi di Dragon's Dogma 2: basterà semplicemente eseguire il login e fare clic sulla versione che più vi interessa.

Dato che si tratta di un editor molto profondo, i giocatori più esperti potrebbero perdere una larga quantità di tempo per creare i propri personaggi preferiti: rilasciare l'editor in anticipo permetterà dunque di concentrarsi esclusivamente sull'azione vera e propria di gioco, non appena il nuovo action RPG sarà disponibile.

E ci saranno tantissime cose da fare, dato che Hideaki Itsuno ha confermato che la longevità sarà molto simile a quella del primo Dragon's Dogma.