In Dragon's Dogma 2 potrete andare all'avventura con gli influencer

In Dragon's Dogma 2 tornerà ovviamente l'iconico sistema delle Pedine, in modo per altro rivisto e potenziato, al punto che alcune di queste potranno essere anche dei noti content creator e influencer.

Come riporta PCGamesN, infatti, Capcom ha voluto dare una svolta decisamente più moderna al sistema delle Pedine che accompagneranno l'Arisen in Dragon's Dogma 2.

Le Pedine, creature senz'anima e senza una volontà propria, andranno a supporto del protagonista per affrontare tutte le sfide che l'avventura di Capcom porrà loro di fronte.

Tra un mago, un guerriero, un esperto assassino o un fondamentale esperto delle terre selvagge, potrete decidere di affrontare Dragon's Dogma 2 a fianco di una Pedina creata a immagine e somiglianza di un influencer (con o senza dolci natalizi vari).

Capcom ha aggiunto alcune Pedine ufficiali che saranno precostruite, basate appunto su influencer e content creator internazionali, che i giocatori potranno evocare al proprio fianco. Queste saranno disponibili per un periodo limitato, senza alcun costo di Rift Crystal fino al livello dieci.

Alcune di queste pedine saranno disponibili solo su determinate piattaforme e, a quanto pare, non saranno disponibili per alcune funzionalità come le classifiche giornaliere e generali.

Che vogliate affiancarvi o meno dai content creator, Dragon's Dogma 2 sta per uscire e potete ancora preordinarlo su Amazon al miglior prezzo in ogni versione.

Nell'attesa che arrivi il titolo Capcom potete già scaricare l'editor dei personaggi, la peculiare demo pubblicata di recente in cui potrete già immaginare il vostro protagonista.

Se state immaginando già la vostra avventura, invece, potete leggere il resoconto della nostra ultima prova con il gioco, in cui vi abbiamo detto che Dragon's Dogma 2 «è un gioco che ci dà l’idea di essere immenso, sia per quantità di cose da fare che per i suoi sistemi complessi e variegati. Siamo convinti di dover ancora vedere il suo meglio, ma quanto scoperto finora è già incredibilmente divertente.»