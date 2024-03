Quanto dura Dragon's Dogma 2? Lo svela Capcom

Dragon's Dogma 2 sarà un'avventura decisamente immensa, in grado di tenere incollati davanti agli schermi i giocatori per tantissime ore.

Il nuovo action RPG di Capcom (potete prenotarlo su Amazon) non ha mai nascosto il desiderio di coinvolgere gli utenti in avventure impegnative ma che possano essere anche uniche, il tutto unito a una campagna particolarmente longeva.

Nella nostra anteprima vi avevamo raccontato che, pur avendolo provato per ben 4 ore, avevamo avuto la sensazione di aver provato solo una piccolissima parte dell'avventura: a giudicare dalle ultime dichiarazioni ufficiali, sembra proprio che le nostre sensazioni siano state confermate.

In un'intervista rilasciata a Game Informer, il director Hideaki Itsuno ha svelato di aver voluto mantenere la longevità di Dragon's Dogma 2 sugli stessi livelli del primo capitolo, sia per quanto riguarda la campagna che per tutte le attività secondarie.

I dati forniti dalla popolare piattaforma HowLongToBeat ci dicono che la campagna del primo Dragon's Dogma dura in media 37 ore circa, mentre una run completa può arrivare fino a 102 ore totali: è possibile dunque aspettarsi durate molto simili per Dragon's Dogma 2 in base al vostro stile di gioco.

In altre parole, chi ama i segreti dovrebbe potersi divertire per almeno 100 ore alla scoperta di ogni singolo dettaglio nascosto da Capcom nel nuovo Action RPG in uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Hideaki Itsuno ha anche confermato che i 60fps saranno disponibili solo su PC: sfortunatamente, le versioni PS5 e Xbox Series X|S dovrebbero assestarsi intorno ai 30fps, anche se pare che non ci sarà un vero cap del framerate.

Ma la longevità non sarà l'unico aspetto simile tra i due capitoli: proprio come nel gioco originale, anche Dragon's Dogma 2 avrà a disposizione un unico file di salvataggio, rendendo la nostra sfida ancora più impegnativa.