Dragon’s Dogma 2 mostra nuovi dettagli al Capcom Showcase

Dragon's Dogma 2 si è mostrato - senza troppe sorprese - nel corso del Capcom Showcase, sottolineando le potenzialità di un progetto decisamente inquadrato.

Il nuovo capitolo dell'action fantasy Capcom (che trovate su Amazon) era infatti sparito da mesi, per poi tornare al recente PlayStation Showcase.

Nel primo trailer siamo stati introdotti al mondo di gioco, oltre che all'uso di armi e magie, inclusi i personaggi e le Pedine che animeranno la nuova avventura.

Capcom lo descrive come «un gioco per giocatore singolo, guidato dalla narrazione», nel quale gli utenti saranno in grado di personalizzare la loro esperienza in vari modi.

Ora, Hideaki Itsuno ci ha presentato da vicino il gioco (che arriverà su Steam, PS5 e Xbox Series X|S), mostrandoci il trailer che abbiamo visto qualche giorno fa alla Summer Game Fest.

Itsuno conferma che il gioco sarà single player, ma con le Pedine al nostro fianco che formeranno un party di massimo quattro personaggi, con gli alleati che saranno controllati dalla IA e in un mondo quattro volte più grande di quello del predecessore.

Potremo decidere tra diverse vocazioni, spingendoci a sperimentare per trovare il nostro approccio preferito (tradotto, l'attacco a volte non sarà la migliore tattica per affrontare un nemico).

Inoltre, ci saranno mostri inediti (come Medusa), oltre ad avversari visti anche nel primo Dragon's Dogma, com'è giusto che sia.

Ai tempi dell’annuncio del secondo capitolo in molti avevano del resto deciso di riscoprire in massa il primo capitolo, che a quanto pare ha ancora molto da dire.

Ma non solo: sappiamo anche che Netflix ha deciso di puntare sulla proprietà intellettuale per la produzione di una serie animata – di cui vi abbiamo detto tutto (senza spoiler) nella nostra recensione.

Continuare in ogni caso a seguire il Capcom Showcase con noi per scoprire tutti i video e le novità dalla casa di Street Fighter, che trovate nel nostro ricco recap.