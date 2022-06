Dragon’s Dogma raggiunge un nuovo record in 6 anni, dopo l’annuncio del sequel

L’annuncio di Dragon’s Dogma 2 sembra aver avuto ottimi benefici anche per il primo capitolo di casa Capcom, generando un rinnovato interesse dei fan nei confronti di una saga «abbandonata» davvero a lungo.

Sembra infatti che a poche ore di distanza dall’annuncio del secondo capitolo, gli utenti abbiano deciso di riscoprire in massa il primo amatissimo Dragon’s Dogma (potete acquistare Dark Arisen con consegna rapida su Amazon), permettendo al titolo di ottenere un record che non veniva raggiunto da 6 anni.

La versione Steam di Dragon’s Dogma ha infatti raggiunto questa domenica l’impressionante risultato di 6582 giocatori in contemporanea, come segnalato dalla nota piattaforma Steam DB (via VGC).

Per rendere meglio l’idea di quanto sia impressionante tale risultato, segnaliamo che TMNT Shredder’s Revenge, il cui lancio è avvenuto solo durante la scorsa settimana, ha raggiunto durante la stessa identica giornata 6599 giocatori, battendo così solo di poco il primo capitolo di Capcom.

L’analista Benji-Sales ha sottolineato che l’ultima volta che Dragon’s Dogma ha raggiunto più di 6000 giocatori in contemporanea è stato durante febbraio 2016, anno in cui venne lanciata l’edizione Dark Arisen.

I dati, insomma, parlano chiaro: l’interesse per l’RPG open world non è mai stato così elevato come negli ultimi mesi. Un dato che sicuramente farà felice anche il publisher, in previsione del lancio del prossimo capitolo.

Dragon's Dogma hit its highest peak Concurrent Players count on Steam in 6+ Years today thanks to the announcement of Dragons Dogma 2 and going on sale for $5. It reached 6,500+ players which hasn't happened since February 2016

Nice to see this IP coming back and interest rising pic.twitter.com/zaqSh3NsxJ

— Benji-Sales (@BenjiSales) June 19, 2022