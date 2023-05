Dragon’s Dogma 2 sarà multiplayer? Arriva la risposta

Dragon's Dogma 2 si è mostrato a sorpresa nel corso del PlayStation Showcase di qualche giorno fa, lasciando i fan piacevolmente colpiti ma con qualche dubbio di troppo.

Il nuovo capitolo dell'action fantasy Capcom (che trovate su Amazon) era infatti sparito dai radar, per poi tornare in tutto il suo splendore.

Nel trailer siamo stati introdotti brevemente al mondo di gioco, all'uso di armi e magie, inclusi i personaggi che animeranno la nuova epica avventura.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, è stato confermato che il gioco non sarà multiplayer, essendo quindi solo ed esclusivamente incentrato sul comparto singleplayer.

Per gentile concessione del sito ufficiale del gioco, è stato quindi confermato che Dragon's Dogma 2 sarà un gioco esclusivamente per giocatore singolo, proprio come il suo predecessore.

Capcom lo descrive come «un gioco per giocatore singolo, guidato dalla narrazione», confermando inoltre che, come previsto, i giocatori saranno in grado di personalizzare la loro esperienza in vari modi, tra cui «l'aspetto del loro Arisen, la loro vocazione, il loro party, il modo di affrontare le diverse situazioni e altro ancora».

Nonostante si tratti di un'esperienza per giocatore singolo, tuttavia, Capcom afferma che i giocatori «si sentiranno come se fossero accompagnati da altri giocatori mentre vivono la propria avventura».

Questo, naturalmente, grazie al sistema delle pedine, che i fan del gioco originale conosceranno molto bene. Per chi non lo conoscesse, Capcom descrive queste come «misteriosi esseri ultraterreni dediti a servire gli Arisen» che saranno controllati dall'IA e il cui carattere sarà «determinato in modo unico dal giocatore».

Altri dettagli confermati includono l'introduzione di Beastren, una nuova razza simile a una bestia, oltre a mostri e nemici sia nuovi che già noti. I giocatori potranno anche brandire spade, archi e cantare magie, mentre le diverse vocazioni garantiranno abilità diverse.

La storia, invece, inizierà in una prigione sotterranea e, dopo aver visto il Drago prendere il cuore (come nel primo gioco), si concentrerà sulla corsa per «uccidere il Drago e reclamare il trono».

Inoltre, Capcom afferma che il gioco vanterà «le più recenti tecnologie di grafica, intelligenza artificiale e fisica», che si uniranno per creare «un mondo fantasy davvero coinvolgente.»

Ai tempi dell’annuncio del secondo capitolo, gli utenti avevano deciso di riscoprire in massa il primo amatissimo Dragon’s Dogma.

Ma non solo: sappiamo anche che Netflix ha deciso di puntare sulla proprietà intellettuale per la produzione di una serie animata – di cui vi abbiamo detto tutto (senza spoiler) nella nostra recensione.