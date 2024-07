Dragon's Dogma 2, disponibile la patch 1.210: ecco cosa cambia

Capcom ha svelato di aver appena rilasciato poche ore fa un nuovo aggiornamento per Dragon's Dogma 2, che da adesso si aggiorna alla versione 1.210 su tutte le versioni disponibili.

Questa volta l'action RPG di Capcom (che trovate in sconto su Amazon) non ha implementato novità particolarmente rilevati, dato che si tratta più che altro di una patch di manutenzione.

In seguito all'ultimo aggiornamento rilasciato nelle scorse settimane, gli sviluppatori hanno infatti notato alcuni comportamenti insoliti con le pedine, che adesso dovrebbero essere stati risolti definitivamente.

Di seguito troverete il changelog ufficiale della nuova patch di Dragon's Dogma 2, che potete trovare pubblicato anche sul sito ufficiale:

[PlayStation®5 / Xbox Series X|S / Steam]

Risolto un problema per cui, quando si ha una sola pedina, questa a volte non seguiva l'Arisen.

Risolto un problema per cui, quando si ha una sola pedina, questa a volte smetteva di muoversi dopo essere stata attaccata.

Si tratta insomma semplicemente di una patch di emergenza, ma che risolverà alcuni problemi decisamente fastidiosi che potevano capitare utilizzando esclusivamente una pedina.

Capcom ovviamente ci tiene a informare i giocatori che questa non sarà l'unica patch in arrivo di Dragon's Dogma 2 e che in futuro scopriremo ulteriori aggiornamenti, anche se al momento non abbiamo ulteriori dettagli sulla loro effettiva uscita.

Continueremo come sempre a monitorare la situazione e vi terremo informati su tutte le ultime novità: nel frattempo, vi invitiamo a scaricare questo nuovo aggiornamento il prima possibile.

Il secondo capitolo di Dragon's Dogma può ormai essere considerato una scommessa vinta per Capcom, che lo considera ufficialmente come uno dei suoi videogiochi di maggior successo.

Se non avete ancora provato quello che è stato uno dei videogiochi più importanti di questo 2024, cogliamo l'occasione per segnalarvi che avete ancora qualche giorno di tempo per poter provare gratis le prime due ore.