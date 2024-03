Dragon Ball Xenoverse 2 arriva su PS5 e Xbox Series X: ecco la data ufficiale

Bandai Namco ha confermato l'imminente arrivo di nuove versioni per Dragon Ball Xenoverse 2, appositamente studiate per sfruttare al meglio le potenzialità di PS5 e Xbox Series X|S: stanno per arrivare edizioni native di ultima generazione.

Dovrebbero essere degli aggiornamenti gratuiti per tutti coloro possiedano già una copia di Xenoverse 2 (lo trovate su Amazon), confermando che gli sviluppatori non ha alcuna intenzione di smettere di aggiornare uno dei videogiochi di maggior successo della serie.

L'arrivo di queste edizioni era già stato anticipato lo scorso anno, ma adesso sappiamo la data d'uscita ufficiale: Bandai Namco ha confermato che Dragon Ball Xenoverse 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S dal 24 maggio 2024, ovvero tra poco più di 2 mesi.

Il publisher spiega che sarà possibile aggiornare comodamente la propria copia di gioco e trasferire i dati di salvataggio tra una versione e l'altra, ma non è chiaro quali siano effettivamente le migliorie implementate o eventuali feature esclusive.

In ogni caso, gli step più approfonditi per il trasferimento dei dati saranno svelati soltanto in seguito, motivo per il quale non possiamo fare altro che attendere ulteriori informazioni.

Quel che ci sembra certo è che i più grandi fan di Dragon Ball Xenoverse 2 presto potrebbero avere un'altra scusa per continuare a sfidarsi in esplosive battaglie multiplayer.

Recentemente anche un altro amatissimo gioco di Dragon Ball si è aggiornato per le console di ultima generazione: ci riferiamo naturalmente a FighterZ, che ha implementato l'attesissimo netcode rollback.

Anche se un bug nella modalità spettatore lo ha reso disastroso in ottica tornei: speriamo non accada la stessa cosa con le nuove versioni di Xenoverse 2.

Ricordiamo che Bandai Namco è anche al lavoro su Dragon Ball Sparking Zero, il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi: stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe purtroppo dover fare a meno del multiplayer in locale.