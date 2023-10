Dragon Ball Xenoverse 2 non ha finito: versioni next-gen in arrivo e update gratis da oggi

Dopo ben 7 anni dal suo lancio, Dragon Ball Xenoverse 2 non ha ancora finito di divertire i fan del celebre anime e manga, proponendo tanti nuovi contenuti in arrivo e una nuova edizione per le console next-gen.

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore come parte dei festeggiamenti per il settimo anniversario: a partire da oggi 12 ottobre, tutti coloro possiedano una copia di Dragon Ball Xenoverse 2 (lo trovate ) potranno divertirsi con una nuova patch totalmente gratuita.

Advertisement

I fan potranno divertirsi con la nuova modalità Cross Versus e l'evento Festival of Universes, ma ci sono anche alcune novità interessanti: il level cap per l'avatar sarà sbloccato e potrete imparare l'Ultra Istinto come Awoken Skill.

Inoltre, dal 12 al 19 ottobre potrete accedere a una speciale campagna di log-in bonus e alle prove gratuite su diversi personaggi scaricabili, che vi elencheremo di seguito:

Android 17 (DB Super)

Bojack

Cabba

Dabura

Majin Buu (Gohan Absorbed)

Android 13

Frost

Fu

Fused Zamasu

God of Destruction Champa

Goku (Ultra Instinct)

Jiren

Kefla (Super Saiyan)

Broly Full Power Super Saiyan

SSGSS Gogeta

SSGSS Vegito

Super Baby 2

Tapion

Vados

Rose Goku Black

Zamasu

[#DBXV2]

DRAGON BALL Xenoverse 2 is celebrating its 7th anniversary this year.

Take a Step Towards the Future...Stay tuned for more information. pic.twitter.com/KGJbUUwqSo — Dragon Ball Games (@dragonballgames) October 11, 2023

Ma le novità non sono finite qui: come segnalato da Gematsu, la roadmap segnala infatti che nel 2024 è previsto il lancio di versioni next-gen per Dragon Ball Xenoverse 2, con relative ottimizzazioni su PS5 e Xbox Series X|S.

Non è ancora chiaro quali contenuti saranno effettivamente inclusi nell'edizione next-gen, ma si tratta indubbiamente di un'ottima notizia per i fan di lunga data che sono già passati alle nuove console, o magari per chi non ha ancora avuto l'occasione di provarlo.

Ovviamente non sono ancora terminati nemmeno i DLC, dato che nel 2024 è già stato confermato l'arrivo di nuovi personaggi scaricabili e un nuovo scenario. Tuttavia, al momento non è stata annunciata nessun'altra novità al riguardo.

Ricordiamo che i picchiaduro di Dragon Ball hanno già ottenuto risultati eccezionali: Xenoverse 2 e FighterZ hanno superato i 10 milioni di copie vendute.

A tal proposito, restiamo ancora in attesa di capire che fine abbia fatto il rollback su FighterZ: dopo essere stato annunciato oltre un anno fa, ad oggi non ne abbiamo ancora alcuna traccia. Speriamo che presto arrivino novità anche per il picchiaduro di Arc System Works, insomma.

Nel frattempo, potrebbero esserci annunci importanti anche per il nuovo capitolo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.