Dragon Ball FighterZ arriva su PS5 e Xbox... ma il rollback è un disastro

Dopo una lunghissima attesa, Dragon Ball FighterZ ha finalmente incorporato il netcode rollback in occasione del lancio ufficiale delle edizioni next-gen su PS5 e Xbox Series X... ma qualcosa è andato decisamente storto.

Ricordiamo che l'upgrade per le console di ultima generazione è disponibile gratis per chiunque possieda già una copia originale del gioco (lo trovate su Amazon), mentre su PC l'update avverrà in forma automatica.

Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro che si è fatto notare anche nei tornei competitivi, ma il suo più grande difetto era un netcode che rendeva le partite online molto difficili da giocare.

Il netcode rollback, utilizzato ormai dalla maggior parte dei picchiaduro, doveva risolvere a rendere il tutto molto più agevole. Ed è effettivamente così... se non state osservando partite in modalità spettatore.

Come segnalato da Dexerto, gli streamer e i giocatori competitivi hanno immediatamente messo alla prova il nuovo netcode, scoprendo un bug assurdo e disastroso: se assistete alle partite in modalità spettatore — magari per vedere un torneo o per assistere a match tra amici in una lobby — il gioco "impazzisce" e moltiplica costantemente tutti i personaggi presenti sullo schermo.

Dato che video e immagini valgono più di mille parole, vi lasciamo qui di seguito alcuni catturati tratti dai content creator WhatDanielDo e Tyrant_UK, così capirete fin da subito di cosa stiamo parlando:

Ma cosa sta succedendo esattamente in queste immagini e clip video? Sembra che in modalità spettatore Dragon Ball FighterZ faccia fatica a registrare le mosse speciali e le super, creando costantemente dei cloni fissi dei combattenti.

Fortunatamente, se siete voi effettivamente i giocatori in partita non noterete alcun tipo di problema, ma questo bug rende di fatto impossibile organizzare tornei o partite multiple in maniera agevole.

Non possiamo che sperare che Arc System Works e Bandai Namco procedano il prima possibile a una patch correttiva per sistemare il problema: il rollback era così richiesto proprio per tenere in vita le community competitive online di Dragon Ball FighterZ, ma questo bug rischia di ucciderle definitivamente.

Nel frattempo, se non è una feature che vi interessa, vi ricordiamo che le versioni next-gen sono disponibili da adesso.

E se state aspettando un altro grande picchiaduro dedicato a Dragon Ball, vi ricordiamo che è in arrivo Sparking Zero, nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi con un art style ispirato proprio a FighterZ.