Dragon Ball Sparking! Zero, trapela la Ultimate Edition (con prezzo)

I fan non vedono l'ora di mettere le mani su Dragon Ball Sparking! Zero, ossia il nuovo capitolo della serie Budokai Tenkaichi.

Dopo il successo di altri picchiaduro come Dragon Ball FighterZ (che trovate su Amazon) e Xenoverse, è ovvio che i fan ne vogliano ancora.

Il gioco, che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno, sembra abbia ancora qualche carta da mostrare.

In un nuovo post su Twitter/X, il sempre affidabile leaker "billbil_kun" ha affermato che Dragon Ball: Sparking! Zero riceverà una Ultimate Edition.

Il post che trovate poco sopra aggiunge anche che questa edizione speciale sarà disponibile in formato fisico e che dovrebbe avere un prezzo di 109,99 dollari.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli su una finestra di uscita o su altre potenziali edizioni da collezione. La descrizione ufficiale del gioco, via sito ufficiale, recita:

DRAGON BALL: Sparking! ZERO porta a un livello superiore gli scontri leggendari della serie Budokai Tenkaichi! Scopri e padroneggia un immenso cast di personaggi giocabili, ciascuno con abilità, trasformazioni e tecniche caratteristiche. Scatena il tuo spirito combattivo in arene che crollano e reagiscono ai tuoi colpi durante la battaglia.

Ma non solo: il leaker ha ribadito che Dragon Ball: Sparking! Zero si mostrerà alla Summer Game Fest 2024.

Non è chiaro se gli sviluppatori riveleranno ulteriori informazioni durante l'evento, atteso il 7 giugno e caratterizzato da ben 2 ore di presentazioni di giochi. Staremo ovviamente a vedere.

Nell'attesa di saperne di più, grazie a delle scan della rivista giapponese V-Jump, sono già stati svelati altri 6 guerrieri Saiyan pronti a unirsi al roster di Sparking! Zero.

Ma non è tutto: alcuni giorni fa un datamine del sito ufficiale di Dragon Ball Sparking! Zero potrebbe averne svelato la data d'uscita ufficiale, e a quanto pare non sarebbe affatto lontana.