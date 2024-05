Dragon Ball Sparking Zero conferma altri 6 Saiyan giocabili

Ancora una volta, la rivista giapponese V-Jump ha svelato in anteprima con alcune immagini ufficiali quale sarà il prossimo reveal di Dragon Ball Sparking Zero, confermando ben 6 nuovi personaggi giocabili.

Si tratta in questo caso di guerrieri Saiyan: il tema in questione, che presumibilmente verrà rispecchiato anche con un nuovo trailer, riguarda infatti i "Saiyan di nuova generazione".

Grazie agli scan della rivista pubblicati sul social media X apprendiamo che i nuovi personaggi giocabili saranno Kid Trunks, Goten, Caulifla e Kale, insieme alle loro rispettive fusioni Gotenks e Kefla, già particolarmente apprezzate nel roster del picchiaduro FighterZ (lo trovate su Amazon).

Potete visualizzare le prime immagini di questi combattenti tramite il post su X che allegheremo qui di seguito:

Le scansioni ci confermano che saranno ovviamente disponibili anche le rispettive trasformazioni in Super Saiyan.

La rivista sembrerebbe aver inoltre svelato l'aspetto della potenziale schermata di selezione personaggi prima di entrare nel combattimento, oltre a quella che sembrerebbe essere una modalità 5 vs 5 (via TheGamer):

Si tratterebbe di un ritorno particolarmente gradito per i fan di Budokai Tenkaichi: ricordiamo che la modalità 5vs5 era presente anche nel terzo capitolo, come parte della modalità Team Battles.

Considerando che il roster di Dragon Ball Sparking Zero sembra sempre più ambizioso, sarà interessante scoprire quali combinazioni di personaggi si riveleranno le più popolari tra i fan della saga.

A questo punto sembrerebbe solo questione di tempo prima che venga svelato in via ufficiale un nuovo trailer: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Bandai Namco ha dunque deciso di proseguire i reveal dei personaggi con diversi "temi": ricordiamo che gli ultimi combattenti rispettavano la definizione di "Maestro e Allievo".

Speriamo anche che il prossimo filmato possa chiarire una volta per tutte la data d'uscita: dalle ultime classificazioni ufficiali sembrerebbe confermato un lancio entro la fine dell'anno.