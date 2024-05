Dragon Ball Sparking Zero, forse è stata svelata la data d'uscita ufficiale

I fan che non vedono l'ora di mettere le mani su Dragon Ball Sparking Zero, nuovo capitolo della saga Budokai Tenkaichi, alla fine potrebbero dover attendere decisamente meno tempo di quanto si poteva immaginare, se le ultime indiscrezioni fossero confermate.

Nelle scorse giornate vi avevamo infatti segnalato come stessero proseguendo le valutazioni internazionali da parte degli enti di classificazione ufficiali, che in almeno un caso avevano confermato il debutto del gioco entro la fine dell'anno.

Sebbene Bandai Namco non abbia ancora commentato tali indiscrezioni, una conferma potrebbe essere arrivata direttamente tramite il sito di Dragon Ball Sparking Zero, che avrebbe svelato addirittura la data ufficiale.

Come riportato da Game Rant, un datamine della pagina ufficiale ha svelato che tra le informazioni nascoste e non ancora visibili dal pubblico vi sarebbe anche il giorno dell'uscita.

In base a tali informazioni, il lancio di Dragon Ball Sparking Zero dovrebbe avvenire su PS5, Xbox Series X|S e PC l'1 ottobre 2024.

Si tratta di un'informazione nascosta nel codice del sito e che può essere tecnicamente trovata da qualunque utente che sappia dove cercare, motivo per il quale questa scoperta rappresenta qualcosa di più vicino a una conferma ufficiale.

Dopo il successo ottenuto con altri picchiaduro come Dragon Ball FighterZ (che trovate su Amazon) e Xenoverse, forse già dal prossimo ottobre potremo dunque goderci il ritorno in grande stile di Budokai Tenkaichi sulle console next-gen.

Naturalmente, in assenza di un comunicato ufficiale, dobbiamo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: potrebbe infatti trattarsi di una data placeholder e non è affatto detto che gli sviluppatori non possano scegliere di rinviarne il lancio.

Attendiamo dunque conferme ufficiali da parte di Bandai Namco, con l'augurio che questa data venga annunciata senza alcuna modifica: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, grazie agli scan della celebre rivista giapponese V-Jump, sono già stati svelati altri 6 guerrieri Saiyan pronti a unirsi al roster: il tema è quello dei Saiyan di nuova generazione, che probabilmente verrà ripreso in un nuovo trailer ufficiale ancora da svelare.