Shadow of the Erdtree colpito dal review bombing, con sorpresa di nessuno

FromSoftware è ormai nota e apprezzata per i suoi videogiochi con un elevato livello di sfida, ma a giudicare dalle reazioni della community potrebbe aver davvero esagerato con Shadow of the Erdtree.

Il DLC di Elden Ring (trovate il bundle scontato su Amazon) è sicuramente l'espansione più grande su cui Hidetaka Miyazaki e tutto il suo team hanno mai lavorato, ma allo stesso tempo sembra essere anche la più difficile di sempre, provocando un'ondata di recensioni negative forse inaspettate fino a pochi giorni fa.

Sulle nostre pagine vi avevamo già raccontato di come diversi fan avessero deciso di valutare negativamente il DLC e, dopo pochi giorni dal lancio, la pagina ufficiale di Steam conferma una vera e propria ondata di recensioni negative: come segnalato da Dexerto, la media di valutazioni complessive è "Nella media", ben lontana dai giudizi molto positivi raccolti dal gioco base.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, soltanto il 64% delle recensioni su Steam ha una valutazione positiva, con un elevato 46% di valutazioni negative: è dunque evidente che Elden Ring Shadow of the Erdtree si è dimostrato particolarmente divisivo.

Tra le critiche più comuni al DLC — e che ci fa anche un po' sorridere, ndr — c'è una difficoltà decisamente esagerata: molti utenti si dicono infatti stanchi di morire in soli 2 colpi anche da nemici a caso, ma allo stesso tempo anche i boss sembrerebbero essere molto più pericolosi rispetto a quelli presenti nel gioco base.

Diversi fan hanno così ammesso di aver deciso di interrompere la loro avventura, in attesa di eventuali nerf a questi nemici così impegnativi.

Ma non è l'unica critica lanciata dai fan: molti attacchi, questa volta più comprensibili a nostro parere, riguardano una pessima ottimizzazione di Elden Ring su PC.

Ciò rende inevitabilmente ancora più frustrante affrontare diversi nemici, a causa di costanti cali di frame rate che, per la verità, sono sempre stati tra i punti deboli di questa versione.

E come ulteriore conferma di queste difficoltà, basti dire che l'ultimo aggiornamento ha perfino causato un grave bug per Steam Deck.

Vedremo come FromSoftware sceglierà di reagire a queste critiche: in ogni caso, il director Hidetaka Miyazaki ha già chiarito di non avere alcuna intenzione di realizzare giochi facili.