Shadow of the Erdtree è "troppo difficile"? Bandai Namco vi chiede di livellare

Shadow of the Erdtree si è dimostrato un DLC più divisivo del previsto: se da un lato la qualità della produzione di FromSoftware è assolutamente innegabile, come vi abbiamo raccontato nella recensione dedicata, dall'altro lato una buona parte della community ritiene che Hidetaka Miyazaki e il suo team si siano spinti troppo oltre.

Nelle scorse ore vi abbiamo infatti raccontato di un'ondata di recensioni negative per il DLC, molte delle quali vedono come principale critica una difficoltà davvero eccessiva, anche per quelli che sono gli standard a cui FromSoftware, nel bene e nel male, ha abituato i suoi utenti.

Ma c'è un dettaglio che probabilmente molti fan hanno ignorato: il DLC di Elden Ring (che trovate in bundle su Amazon) utilizza un sistema di level-up diverso dal gioco base, proprio per assicurarsi che i giocatori possano affrontare l'espansione alla stessa maniera dell'avventura principale nell'Interregno.

Ed è probabilmente per questo motivo, alla luce delle tante critiche arrivate in rete, che l'account ufficiale su X di Bandai Namco si è sentita in dovere di ricordare agli utenti di aumentare di livello le proprie benedizioni dell'Albero Ombra, senza le quali saremo particolarmente vulnerabili.

Che debba essere addirittura il publisher a intervenire online e ricordare agli utenti che in un RPG forse è una buona idea aumentare di livello ci sembra francamente una situazione paradossale, ma rende sicuramente l'idea di quanto il dibattito su Shadow of the Erdtree sia dominato da discussioni sul livello di difficoltà e non sull'effettiva qualità del DLC.

Chissà se, una volta smaltita la frustrazione iniziale per le continue morti, questi giocatori decideranno di seguire il consiglio di Bandai Namco e iniziare a esplorare maggiormente per aumentare di livello i propri Senzaluce.

Del resto, sarebbe un peccato privarsi per questo motivo di quello che è stato considerato il miglior DLC mai rilasciato, almeno stando alle medie voti della stampa su Metacritic.