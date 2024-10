Dragon Ball Sparking Zero è troppo difficile per i fan: «Non l'ha testato nessuno»

Chi ha acquistato le edizioni Deluxe o Ultimate di Dragon Ball Sparking Zero sta già avendo la possibilità di provare in anteprima le spettacolari battaglie del nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi, pur incontrando più di qualche problema imprevisto in termini di bilanciamento.

Il nuovo picchiaduro di Bandai Namco era particolarmente atteso e si è dimostrato «il gioco definitivo per ogni fan di Dragon Ball», come vi ha raccontato il nostro Silvio Mazzitelli nell'esaustiva recensione dedicata.

Advertisement

Ma allo stesso tempo era apparso evidente come ci fossero seri problemi di bilanciamento, come del resto vi avevamo anticipato anche sulle nostre pagine: se ne stanno rendendo conto anche diversi utenti, che stanno segnalando online le loro frustrazioni sui diversi forum e social network.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



TheGamer segnala ad esempio un thread su Reddit in cui diversi fan hanno condiviso quelli che ritengono essere gravi problematiche che dimostrerebbero come «nessuno lo ha testato», ovviamente secondo il loro parere: si va da una CPU che infligge notevoli danni fino a reazioni istantanee agli input, impedendo così di prendere le dovute contromosse.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Un altro punto contestato sono le battaglie contro i personaggi giganti: in particolar modo, uno dei primi grandi ostacoli della storia di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon, a proposito) si è rivelato essere la battaglia contro Vegeta in forma Oozaru, costrigendo gli utenti a resettare diverse volte la battaglia per evitare specifici attacchi.

Perfino Bandai Namco ha risposto scherzosamente ai diversi post condivisi dagli utenti in rete, con un post pubblicato pochi minuti fa in cui si elogia la forza scimmiesca del principe dei Saiyan.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Possiamo dunque dire che gli sviluppatori sono sicuramente consapevoli delle critiche arrivate in merito alla difficoltà: vedremo se in futuro arriveranno patch in grado di aggiustarla a dovere oppure se, come suggerito da qualcuno, bisognerà soltanto "imparare a giocare".

Ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero si è già rivelato un incredibile bestseller sia su console che su PC, ma è chiaro che queste polemiche potrebbero scoraggiare alcuni fan neofiti: vi aggiorneremo in caso di novità.