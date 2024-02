Dragon Ball FighterZ next-gen è vicinissimo, ed è gratis

Dragon Ball FighterZ è sicuramente uno dei migliori picchiaduro sul mercato tra quelli dedicati ai personaggi di Akira Toriyama.

Il gioco su Goku e soci (potete recuperarlo a meno di 20 euro su Amazon) si è infatti fatto apprezzare da critica e pubblico.

Nelle ultime settimane, Bandai Namco ha svelato le versioni next-gen di Dragon Ball FighterZ con rollback integrato, oltre al fatto che l'upgrade è gratis).

Ora, come riportato anche da GamingBolt, manca davvero poco al debutto di questa nuova versione su console PS5 e Xbox Series X|S.

Dragon Ball FighterZ di Arc System Works arriverà finalmente su Xbox Series X/S e PS5 il 29 febbraio.

Entrambe le versioni saranno disponibili a mezzanotte ora locale (a seconda della regione) e includeranno il netcode rollback.

Questo significa anche che il netcode rollback sarà disponibile dopo mesi di ritardi e beta test per i giocatori PC su Steam e Windows Store.

Per quanto riguarda le versioni next-gen (o sarebbe ormai meglio dire current-gen), queste saranno disponibili con un aggiornamento gratuito per i possessori della generazione precedente.

I giocatori di Xbox One possono accedere alla versione Series X/S con Smart Delivery, mentre i giocatori di PS4 hanno accesso alla versione PS5.

Altri dettagli, come l'aumento della risoluzione e del frame rate, non sono ancora stati resi noti, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni.

In attesa di altre novità sui picchiaduro tratti dal manga in questione, sappiate in ogni caso che alcun fan stanno lavorando a un remake sviluppato in Unreal Engine.

Ma non solo: il prossimo Dragon Ball Sparking Zero al momento non sembra aver previsto alcun multiplayer in split screen, stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che sempre per Sparking Zero è stato confermato un roster con tantissimi personaggi giocabili (inclusi molti Goku e Vegeta, ovviamente).