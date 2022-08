Dragon Ball FighterZ cambia tutto: ecco le versioni next-gen gratis con una novità rivoluzionaria

Il celebre picchiaduro Dragon Ball FighterZ ha ricevuto un ampio consenso sia a livello di pubblico che di critica, dimostrandosi un titolo adatto non solo per i giocatori ad alti livelli, ma in grado di conquistare i fan di anime e manga grazie a una direzione artistica incredibile.

Tuttavia, c’è stato un aspetto del suo gameplay costantemente criticato dalla community, e per buonissime ragioni: le partite online potevano risultare davvero problematiche, dato che su Dragon Ball FighterZ (potete recuperarlo a meno di 20 euro su Amazon) non era stato implementato il netcode rollback.

Di conseguenza, grazie anche a una gestione dei server non propriamente ottimale, il lato multiplayer è sempre stato particolarmente problematico a causa di improvvisi rallentamenti e un input lag difficile da digerire, che in un gioco altamente tecnico come un picchiaduro riuscivano a fare davvero la differenza.

Le cose stanno però finalmente per cambiare: come segnalato su ResetEra, gli sviluppatori hanno infatti annunciato che il rollback arriverà sulle versioni next-gen del gioco, che saranno gratuite per tutti coloro possiedono il titolo originale.

Bandai Namco ha svelato durante l’EVO 2022 che sarà disponibile una patch next-gen gratuita per PS5 e Xbox Series X, mentre le versioni PC si aggiorneranno automaticamente per tenere conto di questa attesissima — e insperata — novità.

Sfortunatamente, questo significa che chiunque abbia scelto di acquistare Dragon Ball FighterZ su Nintendo Switch dovrà necessariamente rinunciare al netcode migliorato: il publisher non ha infatti fatto alcuna menzione della versione per console ibrida nel suo annuncio, che potete rivedere di seguito.

A message to the DBFZ community from Hiroki-San at #Evo2022! pic.twitter.com/R79RemTHQ9 — Bandai Namco Esports (@BNEesports) August 7, 2022

La motivazione è che il rollback sarà applicato soltanto alle nuove edizioni del titolo disegnate con questa funzionalità, che non sarà applicata in modo retroattivo: questo significa che nemmeno su PS4 e Xbox One sarà possibile accedervi.

Tuttavia, se gli utenti hanno già acquistato una delle console di ultima generazione, non sarà necessaria alcuna spesa aggiuntiva per continuare a divertirsi con eroi e villain di Dragon Ball: a tal proposito, gli sviluppatori hanno anche chiarito che non sono in arrivo ulteriori contenuti e che FighterZ è da definirsi ufficialmente «finito».

In attesa di scoprire quale sarà il futuro dei picchiaduro tratti dal manga di Akira Toriyama, i fan stanno già lavorando a un nuovo remake sviluppato in Unreal Engine.

Inoltre, presto dovremo riuscire a sopravvivere ai pericolosi villain della serie: sta infatti per arrivare il survival multiplayer a tinte horror Dragon Ball The Breakers.

L’anime e manga è sicuramente uno dei più iconici della cultura pop, motivo per il quale non è particolarmente sorprendente scoprire che, con molta probabilità, stia arrivando perfino il crossover con Fortnite.