Dragon Ball FighterZ, la feature più attesa è finalmente in arrivo

Dragon Ball FighterZ si rivelò un'autentica sorpresa non solo per i fan della serie anime e manga, ma anche per tutti gli appassionati dei picchiaduro: Arc System Works e Bandai Namco avevano infatti realizzato un gioco di combattimento profondo e accessibile, con una cura e una passione difficilmente visti fino a quel momento.

Eppure, Dragon Ball FighterZ (lo trovate in offerta per il Black Friday su Amazon) aveva anche un grandissimo difetto, molto comune per i titoli picchiaduro dell'epoca: un netcode decisamente instabile che rendeva molto difficile giocare online.

Quasi un anno e mezzo fa arrivò però una novità estremamente importante: un aggiornamento next-gen con l'introduzione del Netcode Rollback, senza costi aggiuntivi e totalmente gratis.

Per chi non lo sapesse, il Netcode Rollback, se implementato correttamente, permette di poter quasi annullare la percezione del lag online, prevedendo gli input dell'avversario con un leggero margine di errore: una feature che ormai è ritenuta prioritaria in ogni picchiaduro che si rispetti.

Tuttavia, dopo quel celebre annuncio non si ebbe più alcuna notizia in merito, fino a poche ore fa: come segnalato da Game Rant, Bandai Namco e Arc System Works hanno annunciato il primo test pubblico per il Rollback, attualmente solo per le versioni Steam.

Il producer Tomoki Hiroki ha svelato che questo test pubblico si svolgerà dal 30 novembre fino al 10 dicembre e sarà aperto solo a tutti coloro abbiano acquistato Dragon Ball FighterZ su PC: non appena sarà rilasciato definitivamente, sarà comunque disponibile anche per gli upgrade nativi su PS5 e Xbox Series X|S.

Hiroki si è poi scusato con i fan per la lunghissima attesa e i costanti rinvii, ringraziandoli per la pazienza e la passione dimostrata mentre il team cercava di mettere a punto tutti gli ultimi ritocchi.

Insomma, se tutto andrà bene, presto potremmo finalmente giocare online su Dragon Ball FighterZ "decentemente", superando una delle critiche più diffuse per il picchiaduro di Goku e compagni.

Il mancato rollback era diventato ancora più misterioso dopo l'aggiornamento next-gen di Xenoverse 2 svelato lo scorso mese: i fan saranno dunque felici di sapere che la loro lunghissima attesa sta finalmente per avere fine.

E restando in tema di nuovi picchiaduro legati alla saga di Akira Toriyama, Bandai Namco ha lasciato intuire che presto potrebbero essere svelate novità riguardanti anche il nuovo capitolo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.