Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 potrebbe mostrarsi presto: «Quel lancio è in arrivo»

Sembra proprio che Bandai Namco stia preparando il terreno per un nuovo annuncio a tema Dragon Ball Z, lanciando fortissimi indizi su nuovi teaser per Budokai Tenkaichi 4, annunciato ufficialmente a sorpresa lo scorso marzo.

La celebre saga anime e manga ha avuto molta fortuna con i videogiochi e proprio la serie Budokai Tenkaichi è sempre rimasta nel cuore dei fan, che hanno dovuto "accontentarsi" di altre grandi produzioni come Xenoverse 2 e FighterZ (lo trovate su Amazon), pur avendo ovviamente stili di gioco diversi per i picchiaduro.

Advertisement

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale di Dragon Ball, tradotta dall'account DbsHype su X (ex Twitter), i producer Masayuki Hirano e Tomoko Hiroki hanno voluto fare il punto sulle novità riguardanti proprio i videogiochi ispirati alla serie.

Si partirà con importanti aggiornamenti per Xenoverse 2 — di cui è in arrivo una versione next-gen — e la conferma dell'introduzione del rollback per FighterZ, che sta richiedendo molto più tempo del previsto: i producer hanno però sottolineato che i team sono duramente al lavoro, augurandosi di poter rivelare qualcosa in più a breve.

Ma le novità non sono finite qui: nella stessa intervista hanno infatti sottolineato che c'è «QUEL nuovo lancio in arrivo» e di continuare a seguirli per scoprire gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Official English Translation! A NEW release is coming up! pic.twitter.com/EAFRXr9r0D — Hype (@DbsHype) October 18, 2023

Pur non avendo fatto direttamente alcun nome, è evidente che i produttori si stessero riferendo proprio a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ancora avvolto nel mistero dopo più di 6 mesi dall'annuncio ufficiale.

Vedremo dunque se potremo assistere a un vero trailer gameplay o, perché no, magari a un annuncio della data di lancio nelle prossime settimane: continueremo a seguire gli ultimi aggiornamenti e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Per il momento, un ulteriore indizio è arrivato semplicemente da un nuovo marchio registrato negli scorsi giorni: possibile, dunque, che Bandai Namco stia davvero preparando un annuncio imminente.