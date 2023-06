Dove vedere l'Xbox Games Showcase Extended in diretta

È l'atteso giorno di Xbox... di nuovo, che oggi va a chiudere la Summer Game Fest 2023 con l'Xbox Games Showcase Extended.

A partire dalle ore 19 italiane, Microsoft tornerà a mostrarci il futuro di Xbox, con un altro approfondimento sui progetti videoludici in arrivo.

Questo è ciò che promette la casa di Redmond, almeno:

«Seguici il 13 giugno alle ore 19:00 (ora italiana) per interviste dedicate alle novità del nostro evento Xbox Games Showcase e aggiornamenti sui giochi dai nostri partner.»

Forse non è il caso di aspettarci annunci clamorosi come quelli dei giorni scorsi, ma in ogni caso ci sarà di che essere curiosi.

Ci aspettiamo, però, ulteriori dettagli su alcuni dei titoli first party mostrati durante l'Xbox Games Showcase di domenica, tra cui Avowed, Senua's Saga: Hellblade 2, Towerborne, The Elder Scrolls Online: Necrom e Microsoft Flight Simulator – Dune Expansion.

Ma dove seguire l'evento? Ci sono diverse opzioni ufficiali dove godervi ciò che Microsoft ha in serbo per chiudere l'estate dei videgiochi.

Precisamente, potete seguire l'Xbox Games Showcase Extended su:

Speriamo comunque in qualche piccola sorpresa, come alcuni titoli di terze parti che non sono apparsi al principale Xbox Games Showcase.

Un evento che non è stato davvero niente male, e di cui potete recuperare tutti gli annunci e trailer nella nostra scheda dedicata.

E, sì, la nuova Xbox richiesta dai fan è prenotabile: vi basta andare a questo indirizzo.

Per quanto riguarda l'Xbox Games Showcase Extended, invece, vi ricordiamo anche di seguire tutte le notizie su SpazioGames.it, ovviamente, visto che saremo prontissimi a raccontarvi ogni novità.