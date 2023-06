Xbox annuncia una nuova console "richiesta dai fan"

L'Xbox Game Showcase 2023 è stata anche l'occasione per vedere una nuova console della famiglia di Microsoft, ovvero una Xbox Seriers S completamente nera.

Ma non è questa l'unica novità ovviamente perché, come dichiara Phil Spencer in chiusura dell'evento, è stata creata per soddisfare il desiderio dei fan di avere una console con più memoria.

Quella originale, che trovate su Amazon da sempre, ha avuto la limitazione di un hard drive non estremamente capiente, un problema soprattutto per il fatto che si tratta di una console senza supporto fisico.

Questa nuova Xbox Series S darà quindi ulteriore soddisfazione ai fan, visto che avrà un SSD da 1TB, e tornerà ad essere completamente nera come la sorella maggiore.

Xbox Series S Carbon Black sarà venduta a $350, sarà disponibile dal 1 settembre ed i preordini sono disponibili già da oggi.

L'hardware arriverà ovviamente in tutto il mondo, ma per ora non ci sono aggiornamenti ufficiali sul prezzo della versione europea (e italiana) della console.

Ovviamente rimangono tutti i vantaggi della sorella maggiore, come il Quick Resume, i caricamenti velocissimi e la possibilità di giocare con un framerate fino a 120FPS (dove supportato, ovviamente).

Un bel modo per chiudere l'Xbox Game Showcase 2023, dando a Xbox Series S una seconda vita con una versione che probabilmente sarà ancora più attraente per chi vuole entrare nella nuova generazione di Microsoft.

E che sarà perfetta anche per giocare i tantissimi giochi che saranno disponibili su Xbox Game Pass, tra cui quelli annunciati proprio durante l'evento: ecco la lista completa dei titoli in arrivo gratis sul servizio in abbonamento.

Per tutti gli annunci dell'Xbox Games Showcase 2023, così come per recuperare tutti i trailer dei videogiochi mostrati, non dovete far altro che seguire la nostra pagina dedicata: la trovate proprio qui.