Un altro anno dei videogiochi scorre e un'altra estate dei videogiochi arriva: la Summer Game Fest 2024 entra nel vivo con il main event organizzato da Geoff Keighley.

Ci sono già stati alcuni eventi che hanno mostrato i primi annunci relativi all'estate dei videogiochi, ma indubbiamente è la serata inaugurale quella che molti videogiocatori aspettano.

Advertisement

Tuttavia l'evento del Guerrilla Collective è stato molto interessante e, in attesa dell'evento di stasera, vi consigliamo di recuperarne almeno gli annunci più importanti.

La Summer Game Fest 2024 se non altro farà parlare di sé in qualche modo, anche non necessariamente per i videogiochi.

Nella giornata di ieri, infatti, è emerso un report molto interessante sugli investimenti che bisogna fare per poter proiettare un trailer durante la serata inaugurale, e sono altissimi senza grosse sorprese.

Ma, bando alle ciance, ecco tutto quello che dovete sapere per non perdere nessun annuncio di stasera.

Dove vedere la Summer Game Fest 2024

La Summer Game Fest 2024 sarà online a partire dalle ore 23:00 e, se la volete seguire in diretta, avete una serie di opzioni su cui fare affidamento.

Lo show di Goeff Keighley sarà live su questi canali:

YouTube a 4K e 60 FPS

e Twitch con la possibilità di avere dei drop

TikTok con una serie di reward speciali

con una serie di speciali Steam in diretta sulla piattaforma di Valve

Twitter se amate seguire i vostri creator preferiti e commentare sagacemente

Inoltre, la Summer Game Fest 2024 sarà accessibile anche grazie ad uno streaming speciale con le audiodescrizioni, che potete raggiungere a questo indirizzo.

E se proprio non potete seguire lo show in diretta non preoccupatevi, potrete recuperare tutti gli annunci e i trailer della Summer Game Fest 2024 a questo indirizzo.

Geoff Keighley ha già detto, qualche giorno fa, che non ci saremmo dovuti aspettare granché. Vediamo se ha sottostimato i suoi stessi sforzi oppure no.